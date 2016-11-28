联合国：人权捍卫者遭报復情况严重

联合国秘书长报告提到中国维权律师和人权运动者也因接触联合国受到政府监控、拘留及虐待和酷刑。联合国官员接受德国之声专访指出，愈来愈多的国家以反恐之名打击异议人士。
(德国之声中文网) 联合国在週三(9/12)發布最新报告，以38个国家为例，指出许多与联合国合作的人权捍卫者遭到严重报復，恶劣的情况令人感到「可耻」。
德国之声专访联合国负责人权事务的助理秘书长吉尔摩（Andrew Gilmour）谈到这份联合国秘书长年度报告。他说：「虽然列了38国家，但是详细有影响的国家应该更多，但为了保护受害者和他们的家庭无法在报告中列出。」
吉尔摩在专访中也强调，这些政府的做法就是要阻止人权捍卫者发声。但这严重影响倒联合国的运作，因为联合国依赖公民社会提供各国事件现场的真实讯息。但报告中的国家却认为公民社会不该向联合国发声，甚至处罚这些站出来讲话的人。
他也提到愈来愈多国家想用「恐怖主义」这个词打击人权捍卫者。联合国在向许多政府提出人权侵害质疑时，他们会辩解说相关人士不是人权运动者而是恐怖分子。但在许多案例中根本不能令人信服。有愈来愈多的政府以反恐为名打击公民社会，并阻止相关团体运作，把人权捍卫者打成试图颠复国家政权者。这种现象令人担忧。
报告中提到的中国状况
报告中指出，人权事务高级专员在2018 年 6 月 18 日人权理事会第三十八届会议开幕发言中指出，中国继续阻挠民间社会成员与联合国人权机制，包括条约机构审查、人权理事会普遍定期审议以及多个特别程序任务负责人进行接触。
报告提到中国各方面活动人士，包括人权维护者和律师，因与联合国接触而被禁止出行，受到监控、拘留，以及虐待和酷刑。像是中国维权律师王宇因为协助向联合国合作的人权捍卫者，如曹顺利而遭到当局绑架失踪，而后清算拘捕。
王宇表示中国警方曾恐吓她，如果不配合，就会变成「下一个曹顺利」，同样死在狱中。王宇之后遭胁迫认罪，全家人被软禁在内蒙古的一间公寓中，24小时都有警方和维安人员监视。虽然在2017年7月被假释，但她和先生还是活在当局严密的监控中。
另外一个例子是资深政治异议人士，「中国人权观察」创办人秦永敏。他也因为使用联合国人权机制，包括和「任意拘留问题工作小组」合作、要求中国按照签署的联合国人权公约行事、向特别报告员申诉等，遭到当局报復，以「颠复国家政权」为名被判入狱服刑13年。他的妻子赵素利也曾莫名「被失踪」。
贵州的人权捍卫夫妻党糜崇标和李克珍在2018年4月「被失踪」至今。糜崇标因为向联合国人权理事会申诉，让夫妻两人从2012年开始就被单独监禁。糜遭到虐待，而李更是单单因为丈夫从事人权工作就遭遇如此对待。
在各个案例中，中国政府皆以合法刑事拘留回应，所谓的「失踪」和「任意拘留」皆非事实。联合国认为中国当局应创造条件，让所有行为人都可为所有国际人权机制作出贡献。
夏立民/罗法 (综合报导)
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