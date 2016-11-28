联合国：人权捍卫者遭报復情况严重

(德国之声中文网) 联合国在週三(9/12)發布最新报告，以38个国家为例，指出许多与联合国合作的人权捍卫者遭到严重报復，恶劣的情况令人感到「可耻」。

德国之声专访联合国负责人权事务的助理秘书长吉尔摩（Andrew Gilmour）谈到这份联合国秘书长年度报告。他说：「虽然列了38国家，但是详细有影响的国家应该更多，但为了保护受害者和他们的家庭无法在报告中列出。」

吉尔摩在专访中也强调，这些政府的做法就是要阻止人权捍卫者发声。但这严重影响倒联合国的运作，因为联合国依赖公民社会提供各国事件现场的真实讯息。但报告中的国家却认为公民社会不该向联合国发声，甚至处罚这些站出来讲话的人。

他也提到愈来愈多国家想用「恐怖主义」这个词打击人权捍卫者。联合国在向许多政府提出人权侵害质疑时，他们会辩解说相关人士不是人权运动者而是恐怖分子。但在许多案例中根本不能令人信服。有愈来愈多的政府以反恐为名打击公民社会，并阻止相关团体运作，把人权捍卫者打成试图颠复国家政权者。这种现象令人担忧。

报告中提到的中国状况

报告中指出，人权事务高级专员在2018 年 6 月 18 日人权理事会第三十八届会议开幕发言中指出，中国继续阻挠民间社会成员与联合国人权机制，包括条约机构审查、人权理事会普遍定期审议以及多个特别程序任务负责人进行接触。

报告提到中国各方面活动人士，包括人权维护者和律师，因与联合国接触而被禁止出行，受到监控、拘留，以及虐待和酷刑。像是中国维权律师王宇因为协助向联合国合作的人权捍卫者，如曹顺利而遭到当局绑架失踪，而后清算拘捕。

王宇表示中国警方曾恐吓她，如果不配合，就会变成「下一个曹顺利」，同样死在狱中。王宇之后遭胁迫认罪，全家人被软禁在内蒙古的一间公寓中，24小时都有警方和维安人员监视。虽然在2017年7月被假释，但她和先生还是活在当局严密的监控中。

另外一个例子是资深政治异议人士，「中国人权观察」创办人秦永敏。他也因为使用联合国人权机制，包括和「任意拘留问题工作小组」合作、要求中国按照签署的联合国人权公约行事、向特别报告员申诉等，遭到当局报復，以「颠复国家政权」为名被判入狱服刑13年。他的妻子赵素利也曾莫名「被失踪」。

贵州的人权捍卫夫妻党糜崇标和李克珍在2018年4月「被失踪」至今。糜崇标因为向联合国人权理事会申诉，让夫妻两人从2012年开始就被单独监禁。糜遭到虐待，而李更是单单因为丈夫从事人权工作就遭遇如此对待。

在各个案例中，中国政府皆以合法刑事拘留回应，所谓的「失踪」和「任意拘留」皆非事实。联合国认为中国当局应创造条件，让所有行为人都可为所有国际人权机制作出贡献。

夏立民/罗法 (综合报导)