 联合国人权事务高级专员5月访华 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.03.2022

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联合国人权事务高级专员5月访华

联合国人权事务高级专员巴切莱特周二（3月8日）宣布，她将率团于5月份访华，并去新疆。北京被控在该地区严重侵犯人权。

Michelle Bachelet Jeria UN Generalversammlung

联合国人权事务高级专员巴切莱特

（德国之声中文网）巴切莱特（ Michelle Bachelet ）对联合国人权理事会表示，她很高兴能宣布新近同中国政府达成了访问协议，她的办公室和中方已在为预定5月进行的访问做具体准备。

国际间要求联合国人权事务高级专员访问新疆的呼声一直很高。

新疆位于中国西北边陲。国际人权组织相信，至少有100万穆斯林少数民族被关押在该地区的所谓“再教育营”，其人权受到广泛侵犯，其中包括强迫劳动、女性被强制绝育。

美国政府和另5个西方国家议会认定中国对新疆维吾尔人实施"种族灭绝"政策。北京断然否认这一指控。

联合国人权事务高级办公室也撰写了一份关于新疆人权状况的报告，但公布日期一直被推迟。目前仍不清楚，报告何时会公开。

多年来，北京一直表示乐见巴切莱特访疆，但双方似乎难以就她提出的关于访问"需有意义且不受限制"的要求达成协议。

2022冬奥会期间，联合国秘书长古特雷斯在北京对中方领导人说，希望他们允许巴切莱特对中国做"可信的"访问，包括前往新疆。

巴切莱特今天宣布了达成协议的消息。她并告知人权理事会，准备工作必须考虑到 中方严格的防疫规定，为此，北京政府也接受了人权高专办派先遣团队，为她在中国的逗留、对新疆等地的实地考察做准备。先遣团队下月启程。 

（法新社）

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