联合国人权事务高级专员巴切莱特无意连任

（德国之声中文网）上月，联合国人权事务高级专员办事处负责人巴切莱特（Michelle Bachelet）曾访问中国，其中包括新疆地区。此行方式及结果受到国际人权组织以及包括美国在内的一些西方国家政府的批评。它们指出，北京当局对访问设定的条件使当事人无法对中国人权环境做出全面、独立评估。

巴切莱特周一（6月13日）说：“鉴于我的高级专员任期即将结束，本理事会具有里程碑意义的第50届会议将是我出席的最后一届。”她未说明理由。作出这一宣布后，日内瓦理事会会议厅内传出嘈杂声。

一些外交官此前曾预期，被认为与联合国秘书长古特雷斯关系密切的这位智利前总统，将会在今年晚些时任期届满后蝉联。

在讲话中，巴切莱特证实，人权事务办公室正对中国西部新疆地区的人权状况作最新评估。根据广泛的指控，在该地区，存在有尤其针对穆斯林维吾尔族人的大规模非法拘留、虐待和强迫劳动现象。北京否认所有相关指控。

访华之行备受批评

谈及尚未完稿的此次访华之行报告，巴切莱特承诺：“报告公布前，报告文本将先请（中国）政府过目，征求事实意见。”该报告早应出炉，但她未给出时间表。

国际人权组织人权观察执行主任罗斯（Kenneth Roth）称巴切莱特的中国之行是一场“不折不扣的灾难”，并批评巴切莱特使用中国的“职业教育和培训中心”（ VETCs ）一词称呼新疆境内的大规模拘留设施。

在周一的讲话中，巴切莱特仍使用了这一用语。

谈及俄罗斯国内人权状况，巴切莱特表示，很多反对入侵乌克兰的抗议者遭任意逮捕，这一情况“令人担忧”。

巴切莱特在讲话中还对妇女权利和堕胎问题上出现倒退表示关切。在此，她提到了美国。预期，美国最高法院将推翻适用于全国的一项有关堕胎权利的里程碑式裁决。

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（路透社）

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