联合国人权事务委员会: 香港应废除国安法

联合国人权事务委员会的专家本周三表示，香港有争议的国安法应予废除。该委员会负责监督缔约国对《公民政治权利国际公约》的执行情况。香港特别行政区是该公约的签署方，但中国不是。
（德国之声中文网）联合国人权事务委员会副主席克里斯托弗·阿里夫·布尔坎（Christopher Arif Bulkan）本周三向记者表示，"委员会敦促香港采取行动，废除国安法，与此同时，也避免采用该法。"
该委员会成员表示，希望该法能获修改，有迹象表明，香港政府正在考虑制定新的国家安全立法。
布尔坎说，"我们必须抱有希望，希望他们将履行承诺。解决其中一个关键的缺陷（缺乏公众咨询）。"
这是该联合国独立机构自2020年以来首次提出这样的建议。
该委员会补充说，自2020年颁布以来，该法已导致200多人被逮捕，其中包括12名未成年人。根据"一国两制"方案，香港1997年回归中国。共产党承诺保证香港"一国两制、高度自治、港人治港、現有的资本主义生活方式五十年不变"。港区国安法的批评者认为，香港的自治权正在迅速被削弱。
本月初，香港政制及内地事务局局长曾国卫（Erick Tsang）通过视频连线告诉联合国人权事务委员会，他的政府 "坚定地致力于保护人权"，包括《公民政治权利国际公约》规定的权利。但他补充说，这些权利也可以被限制，以保障国家安全。
中国2020年6月将国家安全法强加给香港，没有经过任何地方立法或协商程序，如颠覆国家政权罪可判处终身监禁。香港严厉的国安法也反映了中国大陆的情况。过去十年里，中国领导人习近平对异议人士进行了严厉的镇压，在全国范围内监禁批评者和维权人士。
（路透社）
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