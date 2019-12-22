联合国人权专家敦促下 中国披露维族学者下落

（德国之声中文网）中国外交部本周五表示，塔西甫拉提·特依拜的案件正在审理之中，他的权利得到了"依法保护"。法新社报道，中国外交部发言人耿爽在本周五的例行发布会上表示，特依拜涉嫌贪污贿赂。中国外交部网站上的发布会内容中并没有关于特依拜的内容。

大赦国际（Amnesty International）今年9月对特依拜的处境感到担忧，担心他在"一场秘密且极不公平的审判中被定罪"，即将面临死刑。

该人权组织指出，特依拜在2017年被失踪，之后被判"分裂国家罪"。

一组联合国人权专家本周四（12月26日）发表一份联合声明，对中国维吾尔族学者、新疆大学前校长塔西甫拉提·特依拜的审判和他面临指控十分关切。专家们敦促北京当局公开特依拜目前被拘地点，并允许其家人探望。

《法兰克福汇报》10月末发表的一篇关于新疆问题的文章中写道，2017年，特依拜计划前往德国柏林参加会议，但临行前突然宣告失踪。稍后特依拜同其他87名学者共同出现在中国的一个宣传片中，他们被控在维吾尔语教材中融入了毒化学生的内容。

在新疆，约有100万维吾尔族和其他穆斯林少数民族被关押在北京称之为职业学校的"再教育营"中，此举遭到国际社会的谴责。中国政府最初否认"再教育营"的存在，但现在称其是打击恐怖主义所必需的"职业培训中心"。

联合国人权专家们指出，在一个法治国家，不应该出现单独监禁、强制失踪和秘密审判。

法新社援引耿爽表示，中国请联合国"不要干涉他国内政，不要干涉他国司法主权"。

特依拜是许多"被消失"的维族知识分子之一，人权组织担心他们面临中国政府的打压。10月，欧洲议会将本年度萨哈罗夫人权奖颁发予维族学者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti），12月中旬，菊尔·伊力哈木代表父亲在欧洲议会领取萨哈罗夫奖，发言时她表示，并不知道父亲现在是否还活着。

文木 / 达扬（法新社）