联合国人权专家呼吁释放刘霞

(德国之声中文网) 联合国人权专家周三(7/4)敦促中国释放诺贝尔和平奖获得者刘晓波的遗孀刘霞，并允许健康状况恶化她出国接受治疗。

联合国强迫失踪、任意拘留和人权捍卫者问题独立专家在一份联合声明中表示，「我们为刘霞健康恶化的报导感到担忧。刘霞据报在一个不知名的地点被限制行动自由，心理严重受创。」

他们说：「我们再次呼吁中国政府，公布她的下落并释放她。」

中国一再表示，刘霞是自由的，并享有中国法律保障她的所有权利。

然而，驻北京的西方外交官表示，刘霞自丈夫去世以来，一直受到中国当局的严密监控，并且只能通过预先安排的电话和访问与朋友和家人会面或交谈。

最近透过电话与她交谈的一位朋友说，她对离开中国失去希望。

她的先生刘晓波于2009年因煽动颠复国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。

患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，自先生2010年获得诺贝尔和平奖以来一直受到软禁。

刘霞从未被指控犯有任何罪行。她最后一次出现在公开场合，是在中国当局的陪同下参加刘晓波葬礼。

欧盟曾大力呼吁释放刘霞，德国甚至表示欢迎刘霞到德国定居。

在过去，中国持不同政见者被允许出国移居。但是此案中却未见中国政府软化态度。

中国人权状况恶化

2013年习近平上台后，全面消除中国社会不同意见，拘留了数百名维权活动人士和律师，数十人被判刑入狱。

联合国专家对「中国羁押中死亡人数不断上升的趋势」表示震惊，其中包括2014年人权捍卫者曹顺利和2016年藏族僧侣丹增德勒仁波切。

联合国人权事务高级专员侯赛因上个月在一次讲话中，指责中国阻止独立活动人士在联合国人权机构面前作证。他担心西藏和新疆自治区的人权状况正在「快速恶化」。

自由亚洲电台维吾尔服务主任赛托夫(Alim Seytoff)上週在一个小组中说：「一些中国人权律师被拘留或是失踪」他也说：「中国西北地区维吾尔人的言论自由情况更糟。」

中国回应西方国家在联合国人权理事会的「毫无根据的指责」，并在上周表示，鼓励活动家，但「不允许任何组织或个人以保护权利或言论自由为藉口，从事颠复或破坏稳定的活动。」

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)