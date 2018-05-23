 联合国人权专家呼吁释放刘霞 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.07.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

联合国人权专家呼吁释放刘霞

国际社会一再要求中国释放刘霞。但北京当局也重申，刘霞是自由的，并享有中国法律保障她的所有权利。

Hong Kong Protest 2016 | Porträt von Lia Xia (Reuters/B. Yip)

中国强调刘霞是中国公民，质疑外国不该干预中国法律规定。

(德国之声中文网) 联合国人权专家周三(7/4)敦促中国释放诺贝尔和平奖获得者刘晓波的遗孀刘霞，并允许健康状况恶化她出国接受治疗。

联合国强迫失踪、任意拘留和人权捍卫者问题独立专家在一份联合声明中表示，「我们为刘霞健康恶化的报导感到担忧。刘霞据报在一个不知名的地点被限制行动自由，心理严重受创。」

他们说：「我们再次呼吁中国政府，公布她的下落并释放她。」

中国一再表示，刘霞是自由的，并享有中国法律保障她的所有权利。

然而，驻北京的西方外交官表示，刘霞自丈夫去世以来，一直受到中国当局的严密监控，并且只能通过预先安排的电话和访问与朋友和家人会面或交谈。

最近透过电话与她交谈的一位朋友说，她对离开中国失去希望。

她的先生刘晓波于2009年因煽动颠复国家政权而被监禁。2017年7月13日在狱中因肝癌去世。

患有抑鬱症的艺术家暨诗人刘霞，自先生2010年获得诺贝尔和平奖以来一直受到软禁。

刘霞从未被指控犯有任何罪行。她最后一次出现在公开场合，是在中国当局的陪同下参加刘晓波葬礼。

欧盟曾大力呼吁释放刘霞，德国甚至表示欢迎刘霞到德国定居。

在过去，中国持不同政见者被允许出国移居。但是此案中却未见中国政府软化态度。

China Unruhen in Xinjiang (picture-alliance/dpa/epa/D. Azubel)

中国在新疆的秘密再教育营受害者恐达数十万，引起世界关注维吾尔族处境。

中国人权状况恶化

2013年习近平上台后，全面消除中国社会不同意见，拘留了数百名维权活动人士和律师，数十人被判刑入狱。

联合国专家对「中国羁押中死亡人数不断上升的趋势」表示震惊，其中包括2014年人权捍卫者曹顺利和2016年藏族僧侣丹增德勒仁波切。

联合国人权事务高级专员侯赛因上个月在一次讲话中，指责中国阻止独立活动人士在联合国人权机构面前作证。他担心西藏和新疆自治区的人权状况正在「快速恶化」。

自由亚洲电台维吾尔服务主任赛托夫(Alim Seytoff)上週在一个小组中说：「一些中国人权律师被拘留或是失踪」他也说：「中国西北地区维吾尔人的言论自由情况更糟。」

中国回应西方国家在联合国人权理事会的「毫无根据的指责」，并在上周表示，鼓励活动家，但「不允许任何组织或个人以保护权利或言论自由为藉口，从事颠复或破坏稳定的活动。」

夏立民/罗法 (路透社、法新社、美联社)

相关内容

Liu Xia

中国不放刘霞 好友盼国际救援 23.05.2018

诺贝尔和平奖得主刘晓波生前好友表示其遗孀刘霞长期被中共软禁而与世隔绝，肉体和精神均受到极大创伤。人权团体也盼望24日访问北京的德国总理默克尔可以替刘霞发声。

Liu Xiaobo

欧洲议会通过决议案 强调刘晓波自由权利 07.07.2017

诺贝尔和平奖得主刘晓波身体状况显然在继续恶化。医院发布的公告称，刘目前已不适合“侵入性治疗手段”。

Demonstration in Hamburg

七张图看一周大事 09.07.2017

刘晓波病危，习近平抵德，朝鲜试射洲际导弹， 20国领导人齐聚汉堡举行峰会...

媒体看中国

Ungarn China-Mittel-Ost-Europa-Gipfel (Reuters/L. Balogh)

德语媒体：中国挺进巴尔

在7月中国-欧盟峰会的前夕，中国与东南欧国家先期举行峰会。德国媒体认为，这给欧盟亮起了一盏警示灯。中国股市和汇率起伏与中美贸易战形势的关系，也受到德语媒体关注。 