联合国人权专员能否自由访问新疆？美国表关切

（德国之声中文网）中国外交部宣布，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）将于 5 月 23 日至 28 日访问中国。这将是联合国人权事务高级专员自 2005 年以来对中国的首次访问。她的行程安排包括对新疆的访问。人权活动人士称，在新疆大约有100万维吾尔族穆斯林遭到大规模关押。

美国国务院周五（5月20日）表示，对联合国高专的这次访问“深表关切”，担心中国将限制巴切莱特对新疆地区的访问，同时还批评巴切莱特对这一地区的人权问题“保持沉默”。美国国务院发言人普赖斯（Ned Price）在新闻发布会上说，“我们对即将到来的访问深感担忧”，美国“对中国会给予她必要的许可，以便对新疆的人权环境进行全面、不受操纵的评估不抱希望”。

华盛顿批评联合国人权高专的中国行

普莱斯表示，美国已经向中国和巴切莱特表达了这种担忧。他说，数月以来，美国和其他国家一再呼吁她的机构发布关于新疆局势的报告，但是巴切莱特未予回应。

普莱斯说：“尽管她的办公室保证该报告将在短期内发布，但我们仍然没有看到。”他说：“面对新疆暴行和中国各地其他侵犯人权行为的无可争辩的证据，这位人权高级专员继续保持沉默，这令人深感担忧。”

美国指控北京在新疆进行种族灭绝，而西方人权组织担心巴切莱特这次访问将被视为对中国人权记录的认可。“人权观察”周五表示，已和其他人权组织表达了对中国政府将“操纵这次访问成为公关手段”的担忧。

中国则否认西方对维吾尔人遭遇强迫劳动和种族灭绝的指控，并警告其他国家不要通过批评中国在新疆的行动来干涉中国内政。

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（路透社）

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