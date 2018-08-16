联合国人权专员：昂山素季“本应辞职”

（德国之声中文网）去年在罗兴亚武装叛乱组织发动袭击后，缅甸军方在8月针对罗兴亚人启动了大规模清剿，70多万罗兴亚人被迫逃往邻国孟加拉，在驱逐过程中受到大规模强奸、奴役和杀戮，整座村庄被烧毁。

曾被看作是人权卫士的诺贝尔和平奖得主昂山素季，因为没有为罗兴亚人发声、也没有谴责缅甸军方的行动而遭到国际社会批评。

在绝望的罗兴亚人逃难时，昂山素季曾经表示，很多有关若开邦局势的假照片被传播，而这只是"虚假信息的冰山一角"。这种说法掩盖了若开邦内部的真实情况，为缅甸军方宣传镇压罗兴亚人是回击"恐怖分子"提供了支持。

"她（昂山素季）当时不应该坐视不理"，联合国人权事务高级专员扎伊德·拉阿德·侯赛因（Zeid Ra'ad Al Hussein）在接受英国媒体BBC采访时说。"她本可以不发声，或者更好的做法是，她本可以辞职。"

"她本无需成为缅甸军方的发言人。她本无需说，这是虚假信息的冰山一角"，侯赛因说。在这位联合国人权高级专员发出尖锐批评前，联合国已经对缅甸及其民事、军事领导人有诸多指责。

光环褪去

周一（8月27日）的一份联合国报告指出，缅甸军方最高司令官敏昂兰（Min Aung Hlaing）等人应被送上国际刑事法庭或特别法庭，为其对罗兴亚人的"种族灭绝"负责。这份报告中也批评了昂山素季，没能利用她的"道德权威"来阻止暴力行径。

作为缅甸的明星政客，曾多年致力于争取民主的昂山素季在缅甸国内仍然有很多忠诚的支持者。然而在国际上，她的光环已经褪去，人权组织批评她对罗兴亚难民缺乏同情心。

在缅甸，军方完全控制了国防。以昂山素季为首的文职政府对军方没有制约力。

不过侯赛因表示，这位诺奖得主本可以利用她在缅甸的影响力，遏制针对罗兴亚人的军事行动，或者她可以辞职，而不是为军方行动打掩护。"她本可以说：你们看，我是要当这个国家名义上的领导者，但不是在这样的条件下。"

王凡/叶宣（路透社）