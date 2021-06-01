 联合国人权专员希望今年获准入疆调查维吾尔人权 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.06.2021

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联合国人权专员希望今年获准入疆调查维吾尔人权

联合国人权事务高级专员巴切莱特在联合国人权理事会第47届会议开幕式上表示，她希望今年能够就访问包括新疆在内的中国多个地区与中方协调达成一致。路透社报道称，这是巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表。

巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表

巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表

（德国之声中文网）本周一（6月21日）联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）表示，她希望今年就包括新疆在内的访华条件达成一致，就有关维吾尔人人权遭到严重践踏的报道进行调查。

路透社报道称，这是巴切莱特首次公开建议为访华列出时间表。2018年9月以来，联合国方面一直在同中国政府就人权事务高级专员访华所需条件进行协商谈判。

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新疆棉事件继续发酵，上周五美国谴责北京主导了攻击禁用新疆棉企业的社媒运动。中国外交部随即发出反驳。另外，新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，制裁的大棒挥向新疆企业的时候，也会砸向自己。

在中国连日因新疆人权议题对欧美国家进行反制裁後，联合国秘书长古特雷斯28日向加拿大媒体透露，联合国正在与中国协商，希望能不受限制地到新疆考察当地人权状况。

联合国人权专家联名寄了一封信给中国政府，表示《港区国安法》 “侵害某些基本权利”，并对该法可能被用来起诉香港政治异议者表示担忧。中国周五发出了回应。

巴切莱特受到来自西方国家越来越大的压力，要求确保不受限制地进入新疆。一些人权活动人士指控，超过100万维吾尔人和其他穆斯林族裔被关押在新疆再教育营，其中一些人受到虐待或被强迫劳动。

北京方面驳斥了这些指控并声称，这些营地为学员提供职业技能培训机会并且去除他们头脑中的宗教极端影响。

本周一，联合国人权理事会第47届会议在日内瓦举行。联合国人权事务高级专员巴切莱特在开幕式上表示：“我仍在与中国讨论访问的方式，包括如何有意义地进入新疆维吾尔自治区。我希望，特别是在严重侵犯人权的报告不断出现的情况下，今年能实现这一目标。”

大赦国际和人权观察组织今年发表的报告均记录了针对新疆维吾尔人符合反人类罪定义的做法。

巴切莱特还表示，一年前在香港开始实施的国家安全法对香港社会的民主空间和媒体都产生了 "寒蝉效应"。她说，到目前为止有107人在国安法框架下被捕，其中57人已被正式起诉。

她说：“ 这将是对香港司法机构独立性的重要考验，是否愿意根据《基本法》履行《公民权利和政治权利国际公约》中规定的香港义务。”

北京方面和香港特区政府都表示，需要通过国安法让国家安全免于受到威胁，普通香港人的权利和自由也同样都得到保障。

但是批评人士认为，国安法被用来打击香港社会的不同声音。北京方面否认了这一说法。

加拿大代表数十个国家递交联合声明，对新疆和香港涉嫌侵犯人权的现象表达关切。

受新冠疫情的影响，本届联合国人权理事会依旧采取线上虚拟会议的形式举行。联合国人权理事会共由47个成员国组成，基于地域公平原则，47个席位中，非洲和亚太国家各占13席、东欧国家占6席、拉丁美洲和加勒比国家8席，西欧和其他国家7席。去年10月，联合国大会投票选出新一届人权理事会成员，包括中国在内的15个国家成功当选，将从2021年1月1日起开始为期三年的任期。德国也在这一届任期内。

本次会议将持续到7月15日结束。

观看视频 01:01

联合国人权事务专员谈香港与新疆

（路透社、德新社）

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