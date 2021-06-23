联合国人权专员:中国不合作也要调查新疆拘押营

（德国之声中文网）人权活动人士和西方外交官员认为，即便没有中国的合作，联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）也应该对新疆维吾尔人的处境进行调查。有迹象表明，巴切莱特可能对中国的拖延已经失去耐心。

巴切莱特本周一（6月21日）表示，她希望今年就包括新疆在内的访华条件达成一致，就有关维吾尔人遭到大规模拘押、酷刑和强迫劳动的指控进行调查。

中国政府否认所有关于践踏维吾尔人和其他穆斯林的人权的指控，称其在新疆地区的拘留营地是为了打击宗教极端主义而设立的职业培训场所。

周二，以加拿大为首的45个国家在联合国人权理事会上发表联合声明，指出北京必须允许联合国人权事务高级专员巴切莱特和其他独立观察员“立即、有意义和不受限制地进入”新疆考察，并结束对维吾尔族和其他少数民族的“任意拘留”。

中国拒绝了这一声明，认为其具有政治动机，干预中国主权。常驻日内瓦代表团发言人刘玉印同一天做出回应，表示“欢迎人权高专访华并参访新疆”，但“此访应是友好访问，目的是促进双方交流与合作，而不是进行有罪推定式的所谓‘调查’”。

随后，巴切莱特提示联合国人权理事会，她还有其他选择，同时仍会继续与中国就此访问进行谈判。这场谈判从2018年9月开始，拖延至今。

巴切莱特在周二说，"与此同时，联合国人权事务高级专员办事处将继续深入分析和评估在新疆发生的侵犯人权模式的指控。"

巴切莱特有权在没有安理会授权或相关国家邀请的情况下，远程收集人权侵犯行为的证据。她和一位前任就以这种方式对委内瑞拉、克什米尔争议地区和土耳其东南部的安全部队杀戮行为进行了调查。

国际NGO组织人权观察的负责人罗斯（Kenneth Roth）上周告诉记者：“联合国没有对新疆发生的事情进行正式评估。鉴于北京的否认，我们需要这样的评估。”

今年，人权观察和大赦国际记录了他们认为在新疆发生的涉嫌的反人类罪行为。

国际人权服务社（ISHR）的中国问题专家布鲁克斯（Sarah Brooks）说，"接下来的事情就是人权事务高级专员巴切莱特要站出来——绝对不能让人误以为中国的合作是她工作的前提条件。"

（路透社）

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