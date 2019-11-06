 联合国：中美贸易战两败俱伤 为何台湾是最大受益者? | 经济纵横 | DW | 06.11.2019

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经济纵横

联合国：中美贸易战两败俱伤 为何台湾是最大受益者?

全球最大的两个经济体间的贸易战已持续16个月，北京和华盛顿有望在本月签署初步协议，但若破局，几乎所有进口到美国的中国商品，价值超过5千亿美元，都将受到影响。联合国公布报告分析中美双方因贸易战带来的损失，并提到台湾为何成为贸易战最大的受益者。

Fahnen von USA und China auf gebrochenem Glas, Handelskrieg (picture-alliance/C. Ohde)

经济学家尼西塔提到，受美国关税影响最大的行业是美国进口的中国办公和通信设备，这些产业到目前为止损失了150亿美元。

(德国之声中文网) 联合国周二(11月5日)公布一项研究报告，中美贸易战在今年上半年将美国从中国进口的商品减少了四分之一以上，价值350亿美元。这拉高了美国消费者购买的价格。报告也提到，台湾因为贸易转移成为贸易战最大受益者。

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的研究显示，从中国进口的美国关税商品从2018年同期的1300亿美元下降至1到6月的950亿美元。减少了350亿美元商品包括办公设备、化学制品、家具和机械的出口。美国此类商品的生产利润低于外国厂商。其中，350亿美元中的210亿被台湾、墨西哥、欧盟、越南和其他国家的出口所替代。

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彭博社称，中方官员对是否能与美国签署全面长期贸易协议持怀疑态度。而商务部前官员、中国食品土畜进出口商会会长曹德荣则对中方可能每年购买500亿美元美国农产品表示质疑。 (31.10.2019)

研究报告内容

报告说：「总体而言，结果表明美国对中国的关税正在经济上损害两国......美国的损失很大程度上与消费价格上涨有关，而中国的损失与大量出口损失有关。」

该报告的作者经济学家尼希塔（Alessandro Nicita）表示，随着贸易战升级，虽然中国公司在2019年第二季度的出口价格下降8％，承担部分关税成本，但17％的价格仍「落在美国消费者的肩上」。

Taiwan United Microelectronics Corp (UMC) | Semiconductor Produktion (Getty Images/AFP/S. Yeh)

台湾因为贸易转移效应，第三季衝出2.91%的GDP成长率，比香港的负2.9%、韩国的负2.0和新加坡的负0.1高出许多。

该研究也指出，中国出口损失的规模也随着关税的增加而加大。研究发现，其他国家则加紧填补了中国留下的空缺，其中台湾是贸易转移的最大受益者，在2019年上半年对美国的出口额就增加了42亿美元，主要是输出办公和通讯设备。墨西哥对美国的出口则增加了35亿美元，主要是农业，运输和电机设备。研究也发现，欧盟主要透过额外的机械出口使出口额增加了27亿美元。

尼西塔说：「贸易战持续的时间越长，这些损失和收益就越可能永久存在。」并非所有的中国贸易损失都有其他经济体来弥补，其中有数十亿美元的贸易损失就是如此。

因为缺乏详细数据，这个研究没有分析中国关税对美国进口商品到中国的影响。报告中也没有包含贸易战最新阶段的发展，包括从9月1日起生效对价值约1250亿美元进口到美国的中国商品加征10％的关税所引起的贸易损失。

夏立民 (路透社、德新社)

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Volkswagen startet die Produktion des Elektroautos ID.3 (picture-alliance/dpa/J. Büttner)

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