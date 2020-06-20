联合国专家谴责中国 吁国际社会采取果断措施

（德国之声中文网）在一份声明中，50位联合国人权问题独立专家呼吁安理会召开特别会议，针对中国问题确定一名联合国特别报告员或者联合国特使。

这些专家是获得联合国授权的特别报告员和人权问题专家，但他们不是以联合国的名义发表声明。他们在声明中表示，已经一再向中国发出警告，不要压制国内的基本自由。

根据联合国网站信息，特别报告员、独立专家和工作组是被称为人权理事会特别程序的一部分。特别程序是联合国人权系统中最大的独立专家机构，是人权理事会独立实况调查和监测机制的总称，旨在应对世界各地的具体国别状况或专题问题。特别程序的专家们在自愿基础上工作，他们既不是联合国工作人员，也不因其工作收到酬劳。他们独立于任何政府或组织，以个人身份行使职责。

独立专家们在其联合声明中表示，国际社会必须高度关注北京当局针对香港制定的新国安法。专家们对下列行为提出谴责：镇压香港特别行政区的抗议活动和民主宣传、警察过度使用武力而不受惩处、据称使用化学制剂对付抗议者等。声明还指出，新的香港国安法极大限制了当地公民的权利，因此中国违反了其"国际司法义务。"

声明强调，中国对新疆维吾尔族人和藏族人的做法以及对全国各地民权活动人士的迫害也应受到密切关注。声明称，上述两个地区的少数民族和宗教群体受到"集体镇压"。

联合专家们也批评中国限制言论自由

独立专家们也批评中国在爆发新冠疫情后对记者、医务人员和其他人封口，限制他们的言论自由。他们认为中国政府处理疫情的方式是"扰乱公共秩序"或者传递"错误信息"。

这些人权专家还指出，与其他120多个国家不同的是，中国没有向联合国独立专家发出长期邀请，进行正式访问。尽管专家们多次询问，但在过去十年中仅执行了五次这样的使命。

独立专家敦促中国政府邀请包括授权监测公民及政治权利的专家在内的任务负责人进行独立访问，并允许在保密、尊重人权维护者和充分避免对任务负责人可能会见的人进行报复的环境中，开展这些访问。

人权观察等人权组织对联合国独立专家的声明表示欢迎，称这是一个"前所未有的呼吁"。

李京慧 /王凡 （法新社、德新社、美联社)