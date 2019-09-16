 联合国专家：罗兴亚人受到种族杀戮威胁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.09.2019

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联合国专家：罗兴亚人受到种族杀戮威胁

一联合国专家组指出，缅甸境内的罗兴亚人有生命之虞，该国政府既未阻止、也未调查系统性的迫害行为。

Bangladesch Rohingya Flüchtlinge Cox’s Bazar (picture-alliance/AP Photo/M. Hossain Opu)

孟加拉国一难民营，一位罗兴亚妇女和她的孩子们

（德国之声中文网）缅甸境内的穆斯林少数族群--罗兴亚人--遭受安全力量的系统性迫害，并依然受到种族杀戮的威胁。联合国缅甸独立事实调查团负责人达鲁斯曼（Marzuki Darusman）在日内瓦公布一份相关报告时做了这一表示。根据该报告，自2017年74万多名该族群成员逃亡以来，缅甸境内仍居住有约60万罗兴亚人。

报告指出，在从2017年8月起数十万罗兴亚人被驱赶至邻国孟加拉过程中，缅甸武装力量就从事了一系列可被定义为种族杀戮的犯罪行为。达鲁斯曼说，有数千人被杀害。这位来自印尼的法学专家指控缅甸，既未阻止民族杀戮，亦未调查、惩罚作案人。

Indonesien Marzuki Darusman Vorsitzender der UN-Forschungsmission zu Myanmar (picture-alliance/AP Photo/A. Ibrahim)

联合国缅甸独立事实调查团负责人达鲁斯曼

 

联合国调查团指控包括缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）在内的多名高级将领犯有战争罪和反人类罪。缅甸政府领导人是诺贝尔和平奖得主和国务资政昂山素季。曾长期统治缅甸的军方依旧处于强势地位。

由联合国人权理事会任命的专家小组确认，留在缅甸的罗兴亚人的生活条件进一步恶化。此外，在这个佛教国家，其它少数族群也遭受迫害。专家们记录了缅甸多个邦发生的侵犯人权现象。

Myanmar General Min Aung Hlaing (picture-alliance/AP Photo/Aung Shine Oo)

专家们呼吁国际社会，寻求对责任人绳之以法的途径。专家们还要求，将缅甸国家告上国际法院，原因是，作为国家，缅甸违反了国际反民族杀戮公约。该调查团去年由联合国人权理事会设置。

凝炼/李鱼（美联社、法新社）

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