联合国专家：罗兴亚人受到种族杀戮威胁

（德国之声中文网）缅甸境内的穆斯林少数族群--罗兴亚人--遭受安全力量的系统性迫害，并依然受到种族杀戮的威胁。联合国缅甸独立事实调查团负责人达鲁斯曼（Marzuki Darusman）在日内瓦公布一份相关报告时做了这一表示。根据该报告，自2017年74万多名该族群成员逃亡以来，缅甸境内仍居住有约60万罗兴亚人。

报告指出，在从2017年8月起数十万罗兴亚人被驱赶至邻国孟加拉过程中，缅甸武装力量就从事了一系列可被定义为种族杀戮的犯罪行为。达鲁斯曼说，有数千人被杀害。这位来自印尼的法学专家指控缅甸，既未阻止民族杀戮，亦未调查、惩罚作案人。

联合国缅甸独立事实调查团负责人达鲁斯曼

联合国调查团指控包括缅甸武装部队总司令敏昂莱（Min Aung Hlaing）在内的多名高级将领犯有战争罪和反人类罪。缅甸政府领导人是诺贝尔和平奖得主和国务资政昂山素季。曾长期统治缅甸的军方依旧处于强势地位。

由联合国人权理事会任命的专家小组确认，留在缅甸的罗兴亚人的生活条件进一步恶化。此外，在这个佛教国家，其它少数族群也遭受迫害。专家们记录了缅甸多个邦发生的侵犯人权现象。

专家们呼吁国际社会，寻求对责任人绳之以法的途径。专家们还要求，将缅甸国家告上国际法院，原因是，作为国家，缅甸违反了国际反民族杀戮公约。该调查团去年由联合国人权理事会设置。

凝炼/李鱼（美联社、法新社）