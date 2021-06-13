联合国专家称中国强摘被关押人器官 北京驳斥

(德国之声中文网) 12名接受联合国委任丶但不代表联合国发言的独立人权专家14日透过一份声明表示，他们有「可靠的信息」表明，中国少数民族社群的被拘留者可能被面临被强行摘取器官的风险，并表示对相关指控感到极为震惊。

西沃恩·穆拉利 (Siobhán Mullally) 等联合国专家说，被拘留的少数民族成员似乎在没有知情同意的情况下，被政府强行进行验血和器官检查，项目包含超声波和X光检查，而这些这并不是其他被拘留者需要接受的检查。

专家们表示，相关检查结果随后会被登记在一个活体器官来源数据库中，该数据库的目的是用于器官移植。他们说：「在中国，强行摘取器官似乎是针对被拘留的特定民族丶语言或宗教少数群体，他们往往在没有充分原因或逮捕令的情况下被逮捕。我们对相关囚犯或被拘留者因其种族和宗教信仰而受到歧视性待遇的讯息深表关切。」

北京：拙劣的谎言

同日，中国驻日内瓦办事处发布声明驳斥相关消息，称联合国特别机制专家基于虚假信息，对中国进行诬蔑，中国完全拒绝相关的指控。该办事处在声明中表示：「中方对穆拉利等特别机制专家缺乏基本的思考和判断能力，居然相信如此拙劣的谎言深感震惊。」

中国办事处表示，中国《人体器官移植条例》明确规定，任何组织和个人不得以任何形式买卖人体器官，不得从事与买卖人体器官有关的活动。在中国，人体器官的捐献必须取得捐献者本人的书面同意。

他们写道：「中方此前已向西沃恩·穆拉利等特别机制专家详细说明相关情况。令人遗憾的是，穆拉利等对中国政府提供的权威信息置之不理，执意采信反华分裂势力和『法轮功』邪教组织提供的虚假信息，公然对中方诬蔑指责，侮辱和冒犯中国人民。」

联合国的12名独立专家中包括联合国人口贩运问题丶酷刑问题丶宗教或信仰自由权问题特别报告员以及联合国任意拘留问题工作组。他们说，相关消息显示心脏丶肾脏丶肝脏和角膜是最常从囚犯身上摘取的器官。他们说：「据称外科医生丶麻醉师和其他医疗专家都涉及这种带有医疗性质的贩运活动。」

早前的相关指控

联合国专家表示，他们早在2006年和2007年就向中国政府提出了强制摘除被拘留人员器官的指控。当时，中国政府没有针对用于移植的器官来源等相关问题提供足够的数据。

联合国专家声明补充说：「在这种情况下，缺乏可用的数据和信息共享系统成为识别和保护器官贩运受害者，以及有效调查和起诉贩运者的障碍。」

不过中国驻日内瓦办事处的发言人刘玉印也重申中国是法治国家，中国法律严禁人体器官买卖和非法移植。他说：「中方敦促有关特别机制专家立即纠正错误，摒弃对中国的偏见，停止公然诬蔑中国的作法。」

(法新社等)

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