联合国专家：疫情下的朝鲜食品短缺

（德国之声中文网）联合国朝鲜人权状况特别报告员金塔纳（Tomas Ojea Quintana）敦促联合国安理会重新评估因朝鲜核武器和导弹计划而对该国实施的禁运措施，以便能确保对那里民众的食品供应。

据信，上世纪90年代发生过导致300万人丧生的大饥荒的朝鲜，迄今未向世卫组织报告过该国国内有任何新冠肺炎（COVID-19）确诊病例。

金塔纳表示，新冠疫情已经给朝鲜造成了严重的经济困难，今年3到4月，朝中贸易减少了90%，导致朝鲜外贸收入锐减。

有报道称，在各大城市，新冠大流行导致更多人无家可归、药品价格飞涨，“越来越多的家庭一天只吃两顿，或者，只有谷物吃，一些人有可能饿死。”金塔纳特别报告员在一份声明中对此深表担忧。

金塔纳敦促平壤不加限制，允许来自境外的人道援助。他还敦促朝鲜在疫情期间释放狱犯。他指出，因超强度劳动、缺乏食品、传染疾病以及囚室拥挤，大量狱犯死亡。

联合国粮食计划署发言人比尔斯（Elisabeth Byrs）向媒体表示，朝鲜国内的人权状况依旧极其严峻，该国人口中有40%，即1000万人，需要人道救济。她指出，联合国粮食计划署希望能有120万人获得粮食计划署本年度的援助。

比尔斯表示，普遍的饥馑现象损害了孩子的健康和发育，5岁以下孩子中，有五分之一身体畸形，孕妇和哺育中的母亲的健康也同样受到影响。

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凝炼/叶宣（路透社）