联合国专家指国安法侵害港人基本权利

(德国之声中文网) 联合国反恐及人权保护特别报告员奥拉宁（Fionnuala Ni Aolain）周五 (9月4日)和其他6名联合国专家联名发信表示，《港区国安法》损害了香港法官和律师的独立性，以及言论自由等基本权利。

奥拉宁警告，《港区国安法》对香港的自由构成严重威胁，并违反了国际法律义务。她说：「《港区国安法》......构成了这些基本自由和正当程序保护可能受到侵犯的严重风险。」

联合国专家们这次是先将这封长达14页的信件寄给中国政府，随后公布在联合国人权办公室的网站上。信中详细分析这部法律，提出专家认为有疑虑之处。

专家在信中表示，该法的措施不符合中国在国际法下的法律义务，并对立法 「在关键方面缺乏精确性，并侵犯了某些基本权利表示担忧」。

他们说：「法律不应该被用来限制或制约受保护的基本自由，包括言论自由与和平集会的权利。」他们也对香港人权捍卫者的许多合法活动 被重新定义为非法表示关切。

专家们敦促中国解释会如何执行新法中的 「域外管辖权」，以确保其符合北京签署的《联合国公民权利和政治权利国际公约》。

他们也认为，中国应任命一名「完全独立的审查员」，审查该法律是否符合其国际人权义务。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社)