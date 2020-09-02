 联合国专家指国安法侵害港人基本权利 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.09.2020

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时政风云

联合国专家指国安法侵害港人基本权利

联合国人权专家联名寄了一封信给中国政府，表示《港区国安法》 「侵害某些基本权利」，并对该法可能被用来起诉香港政治异议者表示担忧。

Hongkong & Sicherheitsgesetz China | Chinesische Flagge (Reuters/T. Siu)

《港区国安法》允许任何中国认为是颠覆、分裂、恐怖主义或与外国势力勾结的行为，最高可判处终身监禁。北京和港府表示，为了确保香港的稳定和繁荣，有必要制定这项法律。

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去年「831」太子站港警无差别袭击事件，是民眾對警方的「舊恨」；今年831大批人潮獻花紀念之際，一名懷胎8個月的孕妇被警員推倒在地，香港警民之間再種「新仇」。

《港区国安法》实施仅2个月，黎智英丶周庭等多名民主派人士被捕。最新民调显示，反对该法的比例较实施前要高，民众对反送中运动「五大诉求」的支持度也全面上升。

在新版《国安法》的冲击下，包括《纽约时报》、《华尔街日报》等许多美国知名媒体的记者不得不纷纷离开香港。而最新的趋势表明，中国当局对香港媒体的打压，已经不仅仅局限于英美媒体。

(德国之声中文网) 联合国反恐及人权保护特别报告员奥拉宁（Fionnuala Ni Aolain）周五 (9月4日)和其他6名联合国专家联名发信表示，《港区国安法》损害了香港法官和律师的独立性，以及言论自由等基本权利。

奥拉宁警告，《港区国安法》对香港的自由构成严重威胁，并违反了国际法律义务。她说：「《港区国安法》......构成了这些基本自由和正当程序保护可能受到侵犯的严重风险。」

联合国专家们这次是先将这封长达14页的信件寄给中国政府，随后公布在联合国人权办公室的网站上。信中详细分析这部法律，提出专家认为有疑虑之处。

专家在信中表示，该法的措施不符合中国在国际法下的法律义务，并对立法 「在关键方面缺乏精确性，并侵犯了某些基本权利表示担忧」。

他们说：「法律不应该被用来限制或制约受保护的基本自由，包括言论自由与和平集会的权利。」他们也对香港人权捍卫者的许多合法活动 被重新定义为非法表示关切。

专家们敦促中国解释会如何执行新法中的 「域外管辖权」，以确保其符合北京签署的《联合国公民权利和政治权利国际公约》。

他们也认为，中国应任命一名「完全独立的审查员」，审查该法律是否符合其国际人权义务。

邹宗翰/杨威廉 (路透社、法新社) 

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