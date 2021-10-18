 联合国专家将审查福岛核废水排放计划 | 科技环境 | DW | 15.11.2021

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科技环境

联合国专家将审查福岛核废水排放计划

国际原子能机构的一个专家组11月15日抵达日本，对福岛核废水排放计划的准备情况进行评估。尽管这些废水已经过处理，但外界对于排放仍有不少担忧，此前也引发多方反对。

Japan Fukushima Daiichi Nuclear Power Plant

日本宣布将把福岛核废水排入大海的计划，此前曾引发中韩两国强烈反应

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福岛核灾十年后，日本历经多年讨论终于拍板定案，决定将核废水稀释后引入太平洋中。究竟含氚核污水是否会对人体和自然环境构成危害？

日本政府决定两年后开始将福岛核电厂处理后的核污水排放入海洋，引起中韩等邻国抗议，日本本国渔民也坚决反对，然而，美国却站队支持。

2011年3月11日，日本福岛第一核电站先是遭遇严重地震，随后遭受海啸冲击，引发核灾难。迄今，日本仍在致力于消除其后果。

（德国之声中文网）日本方面表示，国际原子能机构的专家们将与日本官员会面，参观福岛第一核电站，讨论排水计划的技术细节。

日本政府和福岛核电站的运营商东京电力公司今年4月宣布，计划从2023年春季开始，逐步排放经过处理的核电站污染水，以便可以腾出空间来处理其他设施、推进核电站退役计划。

该计划一经公布就遭到日本本国渔民以及中国、韩国这样的邻国的激烈反对。

日本方面已经向隶属于联合国的国际原子能机构请求支援，确保排放符合国际安全标准，同时也期望排放获得国际社会的理解。预计下个月，还将有一个来自国际原子能机构的更大的11人代表团到来。

日本经济产业大臣萩田光一上周承诺，日本将以"礼貌和透明的方式"向国际社会传达国际原子能机构的审查结果。

另一个国际原子能机构的水测试工作组已经于早些时候从福岛海岸收集了鱼类样本，这也是例行审查的一部分，为核电站的废弃、退役提供技术援助。该小组也包括一名来自韩国的专家。

日本政府排放核废水的决定引发大量抗议

日本政府排放核废水的决定引发大量抗议

2011年的大地震和海啸摧毁了福岛第一核电站的冷却系统，引发三个反应堆的堆芯熔毁。这些已被毁但仍具有高度放射性的反应堆的大量冷却用水，就是所谓的核废水。目前，这些被放射性物质污染过的水被储存在大约1000个水箱中，而水箱预计明年将达到容量上限。

日本方面表示，为推进核电站退役工作，释放废水是必要的，而将其排放至海洋中是最现实的选择。

东京电力称，福岛第一核电站现已累积上百万吨核废水，装于储藏罐中

东京电力称，福岛第一核电站现已累积上百万吨核废水，装于储藏罐中

日本政府和负责过滤废水的东京电力公司的官员表示，会将除了氚之外的其他同位素去除到安全水平，但会保留氚这种难以从水中分离的放射性氢同位素。

氚被认为是相对无害的。日方官员表示，从正常的核电站将含有氚的水排入海洋是一种全球常规做法。

（美联社）

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