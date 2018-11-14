联合国专家：卡舒吉谋杀案由沙特高层策划

（德国之声中文网）联合国人权特别调查员卡拉玛尔德（Agnes Callamard）在报告中指出，沙特当局阻扰调查人员对事发地点进行仔细检查。 她在日内瓦表示，沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）谋杀案亟需包括联合国在内的国际社会的关注。

卡拉玛尔德1月底前往土耳其，并和土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlüt Cavusoglu）举行了会晤。

2018年10月，流亡美国的沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被一个来自沙特的特别行动队谋杀并被分尸。 尸体最后没有被找到。 当时，卡舒吉是到沙特使馆领取证明，好和土耳其未婚妻举行婚礼。

联合国调查人员搜集到的证据现实，这位敢于批评政府的记者是一起残暴且有预谋的谋杀行动的牺牲品。

卡拉玛尔德还批评沙特滥用外交豁免权，以逃避罪责。

联合国人权特别调查员卡拉玛尔德1月29日访问伊斯坦布尔

王储是元凶？

沙特领导层称，现已被革职的情报局副局长艾哈迈德·阿西里（Ahmad al-Assiri）及沙特王储的高级助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）下令杀害卡舒吉，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）对此并不知情。 但外界仍然怀疑王储才是真正的元凶。

《纽约时报》本周四援引了解一些秘密报告的现任及前任美国政府及外国官员报道，在卡舒吉遇害前一年，王储萨勒曼曾对一名助手说，如果卡舒吉不回国并且不停止批评政府，便想賞给他"一颗子弹"。 该报称，美国情报机构截获了这些表态。

《纽约时报》写到， 美国情报专家分析，关于一颗子弹的隐喻不一定是说要开枪打死卡舒吉，但表明他想让人干掉卡舒吉，如果后者不返回沙特的话。

利雅得方面始终否认王储参与到这起谋杀案中。

人权观察等多个非政府组织本周四发表声明，对卡舒吉谋杀案的调查缺乏透明度和法律追究，以及沙特对其他记者及异见人士的迫害表示深切关注。 人权观察曾援引华盛顿邮报去年11月的报告称，是沙特王储萨勒曼下令暗杀卡舒吉。

乐然/杨威廉 （路透社、法新社）