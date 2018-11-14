 联合国专家：卡舒吉谋杀案由沙特高层策划 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

联合国专家：卡舒吉谋杀案由沙特高层策划

联合国专家对卡舒吉谋杀案的调查显示，策划者来自沙特国家高层。 《纽约时报》报道称，沙特王储2017年曾说过要是卡舒吉不停止批評政府，便要賞給卡舒吉一颗子弹。

Türkei Istanbul Protest gegen Ermordung von Khashoggi durch Saudis (Getty Images/AFP/Y. Akgul)

卡舒吉谋杀案让沙特政权处于国际压力下

（德国之声中文网）联合国人权特别调查员卡拉玛尔德（Agnes Callamard）在报告中指出，沙特当局阻扰调查人员对事发地点进行仔细检查。 她在日内瓦表示，沙特记者卡舒吉（Jamal Khashoggi）谋杀案亟需包括联合国在内的国际社会的关注。

卡拉玛尔德1月底前往土耳其，并和土耳其外长卡夫索格鲁（Mevlüt Cavusoglu）举行了会晤。

2018年10月，流亡美国的沙特记者卡舒吉在沙特驻伊斯坦布尔领事馆被一个来自沙特的特别行动队谋杀并被分尸。 尸体最后没有被找到。 当时，卡舒吉是到沙特使馆领取证明，好和土耳其未婚妻举行婚礼。

联合国调查人员搜集到的证据现实，这位敢于批评政府的记者是一起残暴且有预谋的谋杀行动的牺牲品。

卡拉玛尔德还批评沙特滥用外交豁免权，以逃避罪责。

Istanbul Agnes Callamard Sonderberichterstatterin willkürliche Hinrichtungen (picture-alliance/AP/C. Yurttas)

联合国人权特别调查员卡拉玛尔德1月29日访问伊斯坦布尔

王储是元凶？

沙特领导层称，现已被革职的情报局副局长艾哈迈德·阿西里（Ahmad al-Assiri）及沙特王储的高级助手沙特·卡塔尼（Saud al-Qahtani）下令杀害卡舒吉，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（Mohammed bin Salman）对此并不知情。 但外界仍然怀疑王储才是真正的元凶。

《纽约时报》本周四援引了解一些秘密报告的现任及前任美国政府及外国官员报道，在卡舒吉遇害前一年，王储萨勒曼曾对一名助手说，如果卡舒吉不回国并且不停止批评政府，便想賞给他"一颗子弹"。 该报称，美国情报机构截获了这些表态。

《纽约时报》写到， 美国情报专家分析，关于一颗子弹的隐喻不一定是说要开枪打死卡舒吉，但表明他想让人干掉卡舒吉，如果后者不返回沙特的话。

利雅得方面始终否认王储参与到这起谋杀案中。

人权观察等多个非政府组织本周四发表声明，对卡舒吉谋杀案的调查缺乏透明度和法律追究，以及沙特对其他记者及异见人士的迫害表示深切关注。 人权观察曾援引华盛顿邮报去年11月的报告称，是沙特王储萨勒曼下令暗杀卡舒吉。

乐然/杨威廉 （路透社、法新社）

DW.COM

王储涉案证据清楚 美参议院再无异议

尽管许多美国政治人物都曾经指明沙地王储为杀害卡舒吉的凶手，这却是第一次，美国参议院作出明确表态: 对于沙勒曼主导谋杀案一事，毫无疑问。 (05.12.2018)  

金钱万能? 特朗普护航沙特王室

美国总统特朗普週二发声明表示，他不会因沙特政府涉嫌杀害《华盛顿邮报》记者卡舒吉而对该国进行制裁。他再次搬出「美国优先」口号，强调他不愿意影响与沙特谈好高达1千1百亿美元的军售案。 (21.11.2018)  

沙特警告美国：不得指控王储

沙特阿拉伯称，不会容忍对王储萨勒曼的指控。在美国中央情报局有关沙特记者卡舒吉被谋杀案调查报告公布前，利雅得发出明确信号。 (20.11.2018)  

卡舒吉遇害案：德国宣布禁止18人入境

德国外交部长马斯宣布，德方将就沙特阿拉伯反对派人士卡舒吉遇害一事采取制裁措施。不过，知名度最高的嫌疑人并不在制裁名单上。 (19.11.2018)  

卡舒吉谋杀案 欧盟要求沙特秉公查处

美国情报部门披露，是沙特王储本·萨勒曼下达了谋杀记者卡舒吉的命令。德国政府和欧盟各国都对于沙特方面的调查力度表示不满，并要求利雅得对此案进行透明公正的处理。 (17.11.2018)  

相关内容

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

卡舒吉案：证据不利萨勒曼王储 14.11.2018

《纽约时报》报道说，沙特一名特工曾向沙特王储报告完成了对记者和政府批评者卡舒吉的谋杀任务。

Proteste in den USA nach Mord an Jamal Khashoggi

卡舒吉谋杀案 欧盟要求沙特秉公查处 17.11.2018

美国情报部门披露，是沙特王储本·萨勒曼下达了谋杀记者卡舒吉的命令。德国政府和欧盟各国都对于沙特方面的调查力度表示不满，并要求利雅得对此案进行透明公正的处理。

Saudi Arabien Mohammed bin Salman

沙特警告美国：不得指控王储 20.11.2018

沙特阿拉伯称，不会容忍对王储萨勒曼的指控。在美国中央情报局有关沙特记者卡舒吉被谋杀案调查报告公布前，利雅得发出明确信号。

广告

媒体看中国

China Peking Huawei Store (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

德语媒体：华为让柏林左右为难

德国在5G网络的招标中是否考虑让中国的华为参与竞争？旨在与中车集团抗衡的西门子和阿尔斯通机车业务合并被欧盟委员会阻止，是否是有利于欧洲竞争力的合理之举？德语媒体对此发表分析。 