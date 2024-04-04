耿爽感谢国际社会关心“中国台湾地区”地震 台湾不满

（德国之声中文网）中国驻联合国大使耿爽4月3日在安理会有关儿童与武装冲突的会议上，在发言最后突然提到“刚才有代表在发言中提到中国台湾地区发生的强烈地震”。他说，中国大陆方面对此次地震造成的伤害高度关切，已向受灾的台湾同胞表示诚挚慰问，并愿提供协助。耿爽表示：“我们感谢国际社会表达的同情与关心。”

据台湾《自由时报》报道，台湾外交部发言人刘永健对此表示不满，外交部严正谴责中国利用台湾震灾在国际上进行认知作战的无耻行径，正凸显中国对台湾只有政治算计、毫无善意的威权本质。外交部还强调，中华民国（台湾）是主权独立国家，与中华人民共和国互不隶属；只有台湾的民选政府，才能在国际上代表台湾2350万人民；中华人民共和国从未统治台湾，台湾也绝不是中华人民共和国的一部分。

北京称民主执政的台湾是其领土的一部分，并在国际社会上要求有代表权。本周三，台湾东部发生7.2级地震，已造成10人死亡。台湾政府已向世界多国政府领导人表达的关切及愿意提供支持表示感谢，其中包括台湾最重要的国际支持者美国。

（路透社、自由时报）

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