耿潇男首见律师 称两周被提讯２０次

(德国之声中文网) 中国出版商耿潇男在内中国警方拘留21天後，於9月30日首次成功会见律师。她的律师尚宝军告诉德国之声，双方会见持续了约40分钟，耿潇男看起来略显憔悴，并提到目前与约20人关在同一个牢房。

尚宝军说：「中国的牢房都不大，大约30几个平方。她说刚被抓时，她连续两周每天都被提审，总共约被提审了20次。我们会面当中主要聊当局对她做的指控，还有其他相关的细节。」

耿潇男与她丈夫今年9月初与朋友失联，北京海淀警方9月12日透过微博发布声明，证实两人已遭刑事拘留。警方指控耿潇男与先生的公司涉嫌印刷与销售非法出版物，且在公司的库房找到大量非法出版物，以「非法经营」将两人拘留。

约8000册「非法」烹饪书为犯罪证据

尚宝军告诉德国之声，耿潇男向他表示，她公司在过去七八年间，出版了约8000册的烹饪书籍，但由於这些书籍都没有中国官方的书号，所以被当局视为非法出版物。尚宝军说：「中国出版书籍需要有书号，任何书籍丶杂志或报刊需要经过相关部门批准，才能获得书号，并出版印刷。如果没有上述的东西，就是所谓的非法出版物。」

尚宝军说，目前仍不清楚下次何时能会见耿潇男，因为看守所每个工作日只会发放12个会见号码让律师上网申请。根据他的估算，每个看守所大约关了上千人，等於会有上百名律师争抢12个会见号码。他向德国之声表示：「我上次花了连续六天才抢到会见号码，所以我对下次何时能与她会见并不乐观。不过我在成功安排首次会见後，看守所通常不会再找理由拒绝让我会见潇男。」

十一连假後七天是关键期

耿潇男被捕至今已21天，尚宝军表示，她的案件下一个关键时刻是十一连假後的一周，因为检察官会在刑事拘留37天内决定是否正式拘捕耿潇男。他告诉德国之声：「如果公安机关有证据证明耿潇男犯罪，那他们可以向检察院申请批准逮捕。如果检察院批准，耿潇男便会进入逮捕後的关押，至少会被关两个月。」

尚宝军与律师团队预计在十一连假後的一周内争取向检察院沟通的机会，并递上他们的意见，希望检察院决定不逮捕耿潇男。然而，根据中国法律规定，耿潇男如果被正式起诉，将会面临五年以下的刑期。

尚宝军向德国之声表示：「中国刑事案件的批捕率约九成，所以她被正式批捕的机率确实不低。不过根据她目前与我分享的涉案情况，我认为在正常机会下，我们仍有机会可以成功避免让她被批捕。」

但是尚宝军也坦言，因为耿潇男的案件并非纯粹的法律问题，所以他也无法肯定检察院是否会采纳律师团队的意见。耿潇男在被捕之前，曾多次公开声援中国数名知识份子。今年七月前清华大学法学教授许章润被捕之时，耿潇男也公开声援他。

尚宝军说，耿潇男在会见当中，仍不忘关心自己的丈夫与许章润等朋友的安危。