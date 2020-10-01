耿潇男遭判刑3年 恳求对丈夫从轻处罚 

(德国之声中文网) 曾公开声援前清华大学法学教授许章润的中国出版商耿潇男2月9日被北京一间法院以「非法经营罪」判处3年有期徒刑。去年9月与她一同被逮捕的丈夫秦真则是被判处2年6个月的有期徒刑，缓刑三年。

9日的庭审直播中，耿潇男在「自我辩护」阶段表示，她感谢法院给她一个「自我陈述的机会」，而她也当庭承认所有公诉人对她做出的指控。她说：「我想借法庭一个宝贵的机会向社会认罪与道歉。对刚才宣读所有的证据，我全部都认可。」

耿潇男声称，她称从2001年至今，自己一直是瑞雅书业的实际控制人及独立决策人。而她的先生秦真与两名同事所有的职务行为，都是在她本人的指令下完成的。她说：「他们是出於职务上执行老板的指令，所以假如法庭能对他们从轻处罚，并把处罚焦点聚焦在我身上的话，我将不胜感激。」

中国独立记者高瑜9日在推特上发文表示，包含清华大学社会系教授郭於华在内的部分耿潇男的好友尝试进到法院旁听，但都未能成功。

此外，前清华大学法学教授许章润与耿潇男的另外两名友人，则被警方困在家中，无法出门到法庭外声援耿潇男。前中央党校教授蔡霞也在推特上将法院对耿潇男的审判形容成是一场「政治迫害」。她写道：「当局禁止亲友到开庭现场，却罕见地电视直播，不出几小时就将视频消失。说白了，既要政治迫害潇男，又害怕全球围观。」

「耿潇男宁愿自己承担一切」

耿潇男一名友人告诉德国之声，他认为9日的判决明显属于政治迫害，因为耿潇男的案件应该属于言论罪，但由于以言论入罪违反中国宪法，所以中国当局只能用一个经济相关罪名来起诉耿潇男。他说：「在我看来，经营一个小的文化出版公司有什麽罪呢？举办文化学术活动又何罪之有呢？替那些因言获罪丶被污名或迫害的朋友呼吁又有什麽罪呢？这些事很多人都在做，只是耿潇男做的更多。这些在我看来都不是什麽罪过。」

这位友人提到，中国政府除了以经济或行政罪名来起诉他们想打压的人之外，也会透过伤害他们亲近的人，来逼迫他们想打压的对象就范。他说：「在这种情况下，中国政府逼迫耿潇男得承担所有被告的罪，因为潇男不希望他的家人跟员工受到太大伤害。她把所有罪名揽在自己身上。她昨天的发言虽然说的非常柔和，但我觉得那段发言非常外柔内刚。」

当被问到外界都如何评价耿潇男时，她的友人表示，耿潇男有一种侠肝义胆的精神，但这也是中国政府最不能容忍的。他告诉德国之声：「他们挑选一个柔弱的女性来做这样的判决，这也证明中国政府一直声称的依法治国非常荒唐，也暴露了他们违法违宪的行为。」

耿潇男与丈夫秦真去年9月初与朋友失联，北京海淀警方9月12日透过微博发布声明，证实两人已遭刑事拘留。警方指控耿潇男与先生的公司涉嫌印刷与销售非法出版物，且在公司的库房找到大量非法出版物，以「非法经营」将两人拘留。

原先代理耿潇男案件的律师尚宝军去年9月接受德国之声采访时表示，耿潇男的公司自2012年起，出版了约8000册的烹饪书籍，但这些书籍由于没有中国官方的书号，被当局视为非法出版物。她被关押初期，曾传出在14天内被提审了20几次。

去年7月，在前清大法学教授许章润被警察以「在四川成都嫖娼」被捕後，耿潇男曾在社群媒体上为许章润发声，呼吁中国当局释放他。此外，耿潇男也曾在中国公民记者陈秋实与商人任志强被中国当局打压後，出面声援他们。

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