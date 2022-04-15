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位于地中海和死海之间的全球宗教重镇，也是完整地保留了人类信仰文明演进史的一个历史城市。
耶路撒冷同时是犹太教、基督教和伊斯兰教三大亚伯拉罕宗教的圣地。
本周五，巴勒斯坦民众和以色列警察在耶路撒冷老城区的阿克萨清真寺附近爆发冲突，造成大量人员受伤。以色列媒体报道称，冲突结束后，以色列警方逮捕了数十名巴勒斯坦人。
本周末非常特殊：犹太人、基督徒和穆斯林的重要宗教节日刚好落在同一天。怎么这么巧？
美以巴之间再出难题:特朗普政府下令关闭的领事馆应该在哪里重开？巴勒斯坦人认为当然在耶路撒冷。但以色列方面却坚持首都无法让地给这样一个建筑。
在全球各国相继开放边界，放松新冠防疫管制措施的背景下。伊斯兰教第一大圣城——麦加也逐渐重新打开朝圣的大门。
以色列政府要求国际社会提供支援，帮助该国应对耶路撒冷西部地区森林大火。有消息称，此次严重火灾也可能是人为纵火的结果。
新一轮中东冲突也延烧至约旦河西岸。在那里，示威活动的矛头不仅指向以色列，也开始指向法塔赫（巴勒斯坦民族解放运动）的领导人。
中国外交部长王毅在中国担任联合国安理会轮值主席国时，对美国阻挡安理会声明表示不满，并强调支持以巴「两国方案」，德国之声对此请中东与伊斯兰事务专家包修平来解析中国立场。
中东地区暴力冲突急剧升温。继特拉维夫后，巴勒斯坦武装组织又将耶路撒冷作为袭击目标；以色列则扩大其报复性打击。国际社会的呼吁未显出效果。
以巴冲突再度升级：加沙地带对以色列发起火箭炮袭击后，以色列也出动军机进行报复式空袭。截至目前，至少已有20多人丧生。
斋月期间，以色列东耶路撒冷连日来爆发巴勒斯坦人与以色列警方的严重冲突，造成数百人受伤。国际社会对当地局势表达严重关切。
尽管全球发生疫情，考古学家们仍在继续从事着考古发掘工作。2020年出土了古埃及棺木、大理石雕像和金币等惊人的发现。
12月底美国对伊拉克巴格达机场发动的空袭当中，伊朗伊斯兰革命卫队的精锐部队“圣城旅”（Quds Force）指挥官卡西姆·苏莱曼尼（Qassim Soleimani）确认死亡。这个消息很可能就此撼动中东的政局。
特拉维夫是高科技的圣城。在以色列，平均每290个人当中就有一家初创公司。其中很多人都在数码科技领域工作，特拉维夫也成了外国公司的实验市场，例如无人驾驶汽车就在这里测试。
澳大利亚逆转数十年的中东政策，承认西耶路撒冷为以色列首都，并将在条件具备的情况下迁移大使馆。去年美国单方面承认耶路撒冷是以色列首都，在这一地区引发了更多暴力冲突。
博尔索纳罗素有“巴西特朗普”之称。此名不虚：这位拉美最大国家的当选总统在中东问题上也与那位美国总统亦步亦趋。
联大会议上，巴勒斯坦总统对特朗普承认耶路撒冷为以色列首都再次表达抗议。这个充满了文化、宗教与战争的地点，让巴勒斯坦对美国失去信任。
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