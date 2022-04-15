耶路撒冷圣殿山爆发严重冲突

（德国之声中文网）据以色列警方通报的消息，冲突发生在本周五（4月15日）耶路撒冷老城区的阿克萨清真寺附近，当时晨祷刚刚结束。一些骚乱者投掷石块和点燃的鞭炮。以色列警方称，在12000多名参与晨祷的信徒中包含了大约100名骚乱者。

《耶路撒冷邮报》引述巴勒斯坦红新月会报告的数据，在这场冲突中超过150名巴勒斯坦人受伤。以色列安全人员在冲突中使用了催泪弹和橡皮子弹。

有媒体报道称，三名以色列警察在冲突中受伤。以色列《国土报》报道，冲突结束后，以色列警方逮捕了数十名巴勒斯坦人。

这场冲突发生在穆斯林斋月期间。阿克萨所在的圣殿山对于犹太人和穆斯林来说具有同样的神圣意义。本周五刚好也是基督教的耶稣受难日和犹太教的逾越节。

以色列旅游部门预计，这周游览耶路撒冷的外国游客数量将达到3万人。

耶稣受难日这一天，在以色列警方的陪同下，数百名基督教信徒沿着耶稣的十字架之路穿过耶路撒冷老城。三年来，游客和朝圣者都次被允许在耶路撒冷老城参加复活节活动。

新冠疫情所致，以色列官方在两年多前对外国游客关闭边境。今年3月开始，未接种疫苗的游客也重新被允许进入以色列。

巴以之间的安全局势目前显得尤为紧张。过去几周以色列境内发生了4起袭击事件，造成14人死亡。本周四，以色列军队在约旦河西岸开展的安全行动中造成至少2名巴勒斯坦人死亡。过去3周内，总共有21名巴勒斯坦人在暴力事件中死亡。

去年围绕阿克萨清真寺而起的冲突引发巴勒斯坦激进组织哈马斯和以色列安全部队之间发生持续数天的激烈战斗。阿克萨清真寺对伊斯兰教而言是最伟大的圣地之一。该清真寺由约旦负责管理，但是以色列方面控制着清真寺的进出。

由于担心局势再次升级，以色列和约旦官员在斋月开始前加强了关于如何防止巴勒斯坦人和以色列安全部队之间发生冲突的会谈。

(法新社, 德新社, 路透社)

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