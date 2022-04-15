耶稣受难日为什么是一个“安静假日”？

（德国之声中文网）几年前的复活节之际，德国《图片报》刊登了一篇介绍这一节日的文章，作者是该报网站副总编辑博金（Daniel Böcking）。他本人是一名基督徒。文章写道："和数十亿人一样，我也曾多少相信一点上帝。但耶稣过去对我并不重要。他是上帝的儿子，还是一个好人而已？其实无所谓。直到有一位基督徒跟我讲了复活节的讯息：因为神是公义的，所以人所犯的罪必须受到惩罚。出于爱，道成肉身的神子在十字架上替我们承担了一切。耶稣的复活战胜了死亡。我们不再需要付上赎价，而是有了爱的自由，无论对神、对人还是对自己。对基督徒而言，复活节不单是死而复活。复活节是饶恕、释放和终极的爱的证据。"

这篇文章还讲了一些复活节的小典故，比如，复活节是基督徒最重要的节日；耶稣当年被犹大出卖，犹大得到30块钱在当时是一匹驴子的价格；德语中耶稣受难日（Karfreitag）中Kar来自古德语（kara），意思是悲痛、哀歌。

在德国，周日和节假日都很安静，比如，绝大多数商店都不开门。对于周日和节假日，德国各联邦州有相似的法律规定。

比如，在德国之声所在的北威州规定，在周日和节假日，会扰乱这一天安静的工作是被禁止的。一些特例允许的工作也应避免制造不必要的噪音。以娱乐为目的的集体大规模狩猎活动受到明文禁止。

在这些节假日中，有少数属于"安静假日"，耶稣受难日就是其中之一。在这一天，还有一些专门的规定，比如，不允许播放未经教育文化部长认可的电影。广播电视节目从5时-18时以及从0时到次日6时应当注意尊重安静假日的严肃性。

如果有违规行为，可能受到罚金。法律也写道，宪法中规定的集会自由的基本权利依照上述条文受到限制。

巴伐利亚州的法律也作出类似的规定，周日、节假日应避免噪音影响教会聚会；邮政、铁路等行业属于例外；安静假日的公共娱乐活动应保护节日的严肃性等。在耶稣受难日甚至不允许举办较大型的体育活动。

（图片报、明镜周刊等）

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许跳舞 耶稣受难日（Karfreitag）是复活节前的星期五，而在这一天的凌晨起（个别联邦州从凌晨2点或4点起），德国全境16个联邦州都禁止迪厅等歌舞娱乐场所营业，这一天是德国的`“禁舞日”（Tanzverbot）之一，一般在宗教节日德国都实行“禁舞”，违规者可面临最高1500欧元罚款。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许拿主开玩笑 同样是在耶稣受难日这一天，德国禁止在电视上以及影院里播放一些“伤害基督教精神”的影片。针对德国的宗教节日、也是公法假日期间的影视作品播放限制，专门有一个名录，目前收录了700多部影片。比如《超能敢死队》（Ghostbusters）这部荒诞剧，还有1975年版的卡通片《海蒂》（Heidi）。后者为什么也被禁让许多人难以理解。德国波鸿一个组织专门为了抗议宗教节日禁播某些影片的做法，每年特地在复活节前后播放调侃宗教的电影《布莱恩的一生》（Life of Brian 图为剧照）

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 停赛 许多重要的体育赛事也是耶稣受难日被禁止的活动，比如德甲和德乙联赛在周五这天不会进行比赛。不进行这样的大型体育赛事也和不欢歌跳舞一样，是出于对耶稣受难日及复活节这一宗教盛事的尊重。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 停赌 德国零售业在宗教节日都是停业的，个别餐饮业比如饭馆、快餐厅、高速公路歇脚站等有特别许可可以照常营业。不过博彩业，包括投币老虎机，抓娃娃机等娱乐博彩设备也必须在耶稣受难日暂停使用，因为复活节的意义所在是悼念耶稣受难，庆祝耶稣复活。同样被禁止的活动还有洗车、搬家、私人摆摊零售，理由也是上述活动可能会因为噪音影响他人，同时有悖复活节假期的纪念主旨。

复活节不仅是小长假 还有这些“忌讳” 不许杂耍 德国南部的巴伐利亚州在是受天主教影响最大的联邦州，在文化传统、法规政策上也是最为传统的一个州。除了在耶稣受难日这天“禁舞令”，而且时间还长于其他州，从周五起整整70个小时，该州还禁止马戏团在复活节期间演出，理由是此类杂耍表演有悖这一宗教节日的严肃性。 作者: Kate Brady



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