耶倫：特朗普時代部分對中關稅「毫無戰略意義」

（德國之聲中文網）兩位美國部長級官員週日（19日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府團隊正考慮移除部分對中關稅，並可能暫停徵收聯邦汽油稅。這些措施是用來緩減不斷飆升的油價和通貨膨脹，避免讓美國經濟陷入衰退。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）19日接受美國廣播公司ABC訪問提到，前總統特朗普時代沿用至今的部分對中關稅已經「毫無戰略意義」，並稱拜登政府正重新檢視，同時考慮移除它們，作為緩解美國當前面臨的高通膨的手段。

耶倫說，「我們都意識到，中國一系列不公平的貿易行為，這些問題很重要，但我們繼承的關稅，毫無戰略意義，反而提高了消費者的成本」。但耶倫並未明確點名是哪些關稅項目，且不透露何時會做出決定。

拜登政府目前正想方設法應對創下40年最高的通膨率，以及居高不下的油價。對此，美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，總統正評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。她告訴CNN，這樣的舉措未被排除在外。

克里夫蘭聯邦準備銀行行長麥斯特（Loretta Mester）表示，通膨率會「逐漸下降」，但需要兩年時間才能降至央行2%的目標。

美國前總統特朗普2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品祭出關稅，當時美中兩大經濟體陷入激烈貿易戰。

美國在第一輪對價值500億美元的中國戰略和工業產品加徵關稅，中國採取相同措施回應，以示報復。隨後，美國調高對中國2000億美元商品稅率，並再對3000億美元的中國商品加徵關稅。

拜登目前正在考慮是否解除部分對中關稅，更早前有美國媒體報導稱，拜登很快就會做出相關決定。另外，根據路透社報導，拜登「很快」會再和中國國家主席習近平通話，預計最快7月。

衰退「非無可避免」

耶倫和格蘭霍姆皆重申拜登的立場，即經濟衰退並非「無可避免」。耶倫強調，勞動市場與消費支出仍保持強勁。另外，她形容通膨程度「高到無法接受」，因此預期經濟會放緩。格蘭霍姆則預測，儘管當前經濟成長趨緩但預測不會出現衰退。

《華爾街日報》指出，經濟學家認為升息造成未來12個月內，經濟衰退的可能性提高至44%。在2008年美國經濟衰退之前，該數據為38%。

美國作為世界第一大經濟體，是否會陷入經濟衰退，已經成為政府官員、美國聯邦儲備委員會和拜登政府擔心的問題。

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）告訴美國全國廣播公司NBC，他不認同目前官員的評估，反而預期會出現衰退。薩默斯認為，「可能出現的情況是，為了採取必要措施抑制通膨，美聯儲將提高利率，使經濟陷入衰退。」

通膨率上升使幾乎所有美聯儲政策制定者轉變成鷹派，只有一位官員早前反對美聯儲逾25年來最大規模的升息。

（路透社、華爾街日報）

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