 耶倫：特朗普時代部分對中關稅「毫無戰略意義」 | 经济纵横 | DW | 20.06.2022

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经济纵横

耶倫：特朗普時代部分對中關稅「毫無戰略意義」

俄烏戰爭和新冠疫情造成全球供應鏈大亂，使美國消費者物價指數（CPI）年增率達8.6％，創40年來新高。繼美聯儲（Fed）在上週宣佈升息，拜登政府也考慮移除部分對中關稅，甚至停止徵收聯邦汽油稅，藉此緩解通膨壓力。

China Containerhafen Ningbo-Zhoushan

全球第三繁忙的貨櫃港中國寧波舟山港的鳥瞰圖。

（德國之聲中文網）兩位美國部長級官員週日（19日）表示，美國總統拜登（Joe Biden）政府團隊正考慮移除部分對中關稅，並可能暫停徵收聯邦汽油稅。這些措施是用來緩減不斷飆升的油價和通貨膨脹，避免讓美國經濟陷入衰退。

美國財政部長耶倫（Janet Yellen）19日接受美國廣播公司ABC訪問提到，前總統特朗普時代沿用至今的部分對中關稅已經「毫無戰略意義」，並稱拜登政府正重新檢視，同時考慮移除它們，作為緩解美國當前面臨的高通膨的手段。

耶倫說，「我們都意識到，中國一系列不公平的貿易行為，這些問題很重要，但我們繼承的關稅，毫無戰略意義，反而提高了消費者的成本」。但耶倫並未明確點名是哪些關稅項目，且不透露何時會做出決定。

USA Washington | Finanzministerin - Janet Yellen

美國財長耶倫稱，高通膨會倒經濟增長放緩，但經濟衰退並非無可避免。

拜登政府目前正想方設法應對創下40年最高的通膨率，以及居高不下的油價。對此，美國能源部長格蘭霍姆（Jennifer Granholm）表示，總統正評估是否暫停徵收聯邦汽油稅，以協助降低油價。她告訴CNN，這樣的舉措未被排除在外。

克里夫蘭聯邦準備銀行行長麥斯特（Loretta Mester）表示，通膨率會「逐漸下降」，但需要兩年時間才能降至央行2%的目標。

美國前總統特朗普2018年和2019年對價值數千億美元的中國商品祭出關稅，當時美中兩大經濟體陷入激烈貿易戰。

美國在第一輪對價值500億美元的中國戰略和工業產品加徵關稅，中國採取相同措施回應，以示報復。隨後，美國調高對中國2000億美元商品稅率，並再對3000億美元的中國商品加徵關稅。

China Peking | Zeitung zeigt Donald Trump und Xi Jinping

從2018年中開始，特朗普政府對數千種約3500億美元的中國進口產品徵收全面關稅。（資料畫面）

拜登目前正在考慮是否解除部分對中關稅，更早前有美國媒體報導稱，拜登很快就會做出相關決定。另外，根據路透社報導，拜登「很快」會再和中國國家主席習近平通話，預計最快7月。

DW.COM

美國財政部長耶倫週三表示，拜登政府正尋求對中國進口商品的關稅進行「重新配置」，使其更具「戰略性」。但她同時警告，這種削減不會成為緩解高通貨膨脹的「萬靈丹」。

美國貿易代表戴琪6日表示，通膨是個複雜議題，拜登政府在對抗通膨時，不該只專注於透過中國關稅來解決問題。她也重申，華府必須以一種深思熟慮的方式處理中美貿易關係。

面對幾十年來最高的通膨，美國商務部長雷蒙多週日透露，拜登政府正研究取消部分特朗普執政時期對中國進口商品徵收的關稅。此外，她還認為，芯片短缺的情況可能延續至2024。

美國正面臨40年來最嚴重的通膨問題。美國總統拜登週二（5月11日）表示，白宮正考慮削弱川普時代的對華懲罰性措施，甚至「完全取消」，解決通膨是他的「首要之務」。美中關稅貿易戰有望因此迎來轉折點嗎？

衰退「非無可避免」

耶倫和格蘭霍姆皆重申拜登的立場，即經濟衰退並非「無可避免」。耶倫強調，勞動市場與消費支出仍保持強勁。另外，她形容通膨程度「高到無法接受」，因此預期經濟會放緩。格蘭霍姆則預測，儘管當前經濟成長趨緩但預測不會出現衰退。

《華爾街日報》指出，經濟學家認為升息造成未來12個月內，經濟衰退的可能性提高至44%。在2008年美國經濟衰退之前，該數據為38%。

美國作為世界第一大經濟體，是否會陷入經濟衰退，已經成為政府官員、美國聯邦儲備委員會和拜登政府擔心的問題。

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）告訴美國全國廣播公司NBC，他不認同目前官員的評估，反而預期會出現衰退。薩默斯認為，「可能出現的情況是，為了採取必要措施抑制通膨，美聯儲將提高利率，使經濟陷入衰退。」

通膨率上升使幾乎所有美聯儲政策制定者轉變成鷹派，只有一位官員早前反對美聯儲逾25年來最大規模的升息。

（路透社、華爾街日報）

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