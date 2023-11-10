耶倫會見何立峰 專家：中美經濟衝突難解

（德國之聲中文網） 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週四（11月9日）起，在舊金山與到訪的中國國務院副總理何立峰展開為期兩天的會談，目標是解決中美既有的經濟衝突，以及為11月15日可能到來的「拜習會」掃除障礙。但業界人士則對這次的會談成果，不抱有太高的期待。

路透社報導，耶倫週四對中國國務院副總理何立峰表示，她希望就美中經濟關係、北京的補貼做法，以及氣候等全球挑戰進行「公開和實質性」的討論變革和債務減免。

在本屆的亞太經合組織（APEC）領導人峰會於11月中舉行之前，耶倫在舊金山舉行的為期兩天的雙邊會議開始時，發表了事先準備好的演講，她表示，近幾個月來，她一直致力於與中國同行建立經濟對話。

「美國無意與中國脫鉤：我們經濟的全面分離將對我們兩國和世界造成經濟災難」，耶倫告訴何立峰。

耶倫還試圖向中國保證，美國希望在公平競爭環境的基礎上建立健康的經濟關係。她補充說，她將討論並解釋美國持續實施國家安全限制背後的原因。

對此，何立峰則表示，迄今為止他與耶倫的接觸是「建設性的」。但他補充說，雙方需要使兩國關係「恢復健康穩定發展」。

何立峰說，他將傳達中國「對經濟的主要關切」，包括改善投資和營商環境，並「採取有效措施使我們的經貿關係重回正軌」——他指的是中國長期以來，皆反對美國對中國商品加徵關稅的做法，以及美國對華投資和出口上的限制。

中美關係改善了嗎？

彭博社報導分析，在過去一年的大部分時間裡，中美這兩個地緣政治對手之間的關係，一直處於高度緊張的狀態。涉及的問題包括美國的出口管制、中國在南海的軍事活動，以及美國眾議院前議長佩洛西對台灣的訪問等事件。

在會談前，中國央視在社群媒體帳號上發表評論，表達了對美國的不滿。該貼文指責美國抹黑中國的營商環境，並抱怨中國企業在美國投資缺乏公平的競爭環境。

彭博社報導認為，雙方會晤前夕中方這一連串的抱怨表明，儘管美國國務卿布林肯、中國外交部長王毅等人進行一系列高層訪問後，兩國關係有所改善，但解決分歧方面的進展，可能會很困難。

中國駐美大使謝峰週四（11月9日）也在香港舉辦的「香港中美論壇」視訊致詞時指出，中美關係仍面臨嚴峻挑戰，要穩定改善中美關係仍任重道遠。

不過，耶倫在7月訪問北京，並會見中國新一屆經濟領導班底後，中美兩國又成立了兩個工作小組，來討論雙方的經濟和金融問題。何立峰週四也表示，這些機制正在取得成果。

業界人士：中美分歧難解

路透社報導，美國財政部官員表示，這次會晤的一個主要目標是加深與中國的溝通，更了解兩國關係，並避免對美國政策決定產生任何誤解。

然而，美國前總統川普的前白宮貿易顧問肖（Kelly Ann Shaw）則認為，雖然耶倫重新與中國接觸很重要，但這次會議對改變美中關係的整體軌跡無濟於事。

目前擔任霍金路偉律師事務所（Hogan Lovells）合夥人的肖說：「這種關係從根本上破裂了。我認為在可預見的未來，這種關係仍將保持這種狀態」。

「所以關鍵是弄清楚，知道這一點後，我們希望這種關係是什麼樣子？僅僅因為你們不喜歡對方，並不意味著你們不能在利益一致的情況下相處。」

法新社報導，亦有分析師認為，本週的會議預計不會有太多突破。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副研究員德納米埃爾（Thibault Denamiel）說中美雙方其實還在針鋒相對，他指出，不久前美國才延長了半導體出口管制規則，中國也對石墨出口採取限制。

德納米埃爾補充說：「我期待中美之間，包括習近平和拜登之間，能夠在言辭上展現善意」。但他亦告訴法新社，這將伴隨著「經濟安全政策仍將繼續存在」。

《華爾街日報》報導則認為，在雙方會晤之際，中美經濟形勢已發生互換，美國經濟表現強勁，中國經濟則受到房地產行業低迷的拖累，這可能為本週兩人的會談定下基調。

（路透社、彭博社、中國駐美大使館、法新社、華爾街日報）

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