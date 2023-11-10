 耶倫會見何立峰 專家：中美經濟衝突難解 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.11.2023

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耶倫會見何立峰 專家：中美經濟衝突難解

主管財經的中國副總理何立峰，11月9日起與美國財政部長耶倫會晤。最近中美關係看似回暖，一系列高層訪問營造出友善的溝通氛圍，但外界好奇兩人這次的會晤能不能有實質突破？

美國財政部長耶倫與中國國務院副總理何立峰周四起在舊金山展開為期兩天的會談，圖為耶倫在7月8日訪華時與何立峰會晤（資料照）

美國財政部長耶倫與中國國務院副總理何立峰周四起在舊金山展開為期兩天的會談，圖為耶倫在7月8日訪華時與何立峰會晤（資料照）

（德國之聲中文網） 美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週四（11月9日）起，在舊金山與到訪的中國國務院副總理何立峰展開為期兩天的會談，目標是解決中美既有的經濟衝突，以及為11月15日可能到來的「拜習會」掃除障礙。但業界人士則對這次的會談成果，不抱有太高的期待。

路透社報導，耶倫週四對中國國務院副總理何立峰表示，她希望就美中經濟關係、北京的補貼做法，以及氣候等全球挑戰進行「公開和實質性」的討論變革和債務減免。

在本屆的亞太經合組織（APEC）領導人峰會於11月中舉行之前，耶倫在舊金山舉行的為期兩天的雙邊會議開始時，發表了事先準備好的演講，她表示，近幾個月來，她一直致力於與中國同行建立經濟對話。

「美國無意與中國脫鉤：我們經濟的全面分離將對我們兩國和世界造成經濟災難」，耶倫告訴何立峰。

耶倫還試圖向中國保證，美國希望在公平競爭環境的基礎上建立健康的經濟關係。她補充說，她將討論並解釋美國持續實施國家安全限制背後的原因。

對此，何立峰則表示，迄今為止他與耶倫的接觸是「建設性的」。但他補充說，雙方需要使兩國關係「恢復健康穩定發展」。

何立峰說，他將傳達中國「對經濟的主要關切」，包括改善投資和營商環境，並「採取有效措施使我們的經貿關係重回正軌」——他指的是中國長期以來，皆反對美國對中國商品加徵關稅的做法，以及美國對華投資和出口上的限制。

美國財政部長耶倫曾在離開中國前，於7月9日在北京舉行記者會（資料照）

美國財政部長耶倫曾在離開中國前，於7月9日在北京舉行記者會（資料照）

中美關係改善了嗎？

彭博社報導分析，在過去一年的大部分時間裡，中美這兩個地緣政治對手之間的關係，一直處於高度緊張的狀態。涉及的問題包括美國的出口管制、中國在南海的軍事活動，以及美國眾議院前議長佩洛西對台灣的訪問等事件。

在會談前，中國央視在社群媒體帳號上發表評論，表達了對美國的不滿。該貼文指責美國抹黑中國的營商環境，並抱怨中國企業在美國投資缺乏公平的競爭環境。

彭博社報導認為，雙方會晤前夕中方這一連串的抱怨表明，儘管美國國務卿布林肯、中國外交部長王毅等人進行一系列高層訪問後，兩國關係有所改善，但解決分歧方面的進展，可能會很困難。

中國駐美大使謝峰週四（11月9日）也在香港舉辦的「香港中美論壇」視訊致詞時指出，中美關係仍面臨嚴峻挑戰，要穩定改善中美關係仍任重道遠。

不過，耶倫在7月訪問北京，並會見中國新一屆經濟領導班底後，中美兩國又成立了兩個工作小組，來討論雙方的經濟和金融問題。何立峰週四也表示，這些機制正在取得成果。

中國駐美大使謝峰9日在香港以視訊致詞時表示，中美關係仍面臨挑戰，圖為謝峰5月23日上任時，在紐約甘迺迪機場接受訪問（資料照）

中國駐美大使謝峰9日在香港以視訊致詞時表示，中美關係仍面臨挑戰，圖為謝峰5月23日上任時，在紐約甘迺迪機場接受訪問（資料照）

業界人士：中美分歧難解

路透社報導，美國財政部官員表示，這次會晤的一個主要目標是加深與中國的溝通，更了解兩國關係，並避免對美國政策決定產生任何誤解。

然而，美國前總統川普的前白宮貿易顧問肖（Kelly Ann Shaw）則認為，雖然耶倫重新與中國接觸很重要，但這次會議對改變美中關係的整體軌跡無濟於事。

目前擔任霍金路偉律師事務所（Hogan Lovells）合夥人的肖說：「這種關係從根本上破裂了。我認為在可預見的未來，這種關係仍將保持這種狀態」。

「所以關鍵是弄清楚，知道這一點後，我們希望這種關係是什麼樣子？僅僅因為你們不喜歡對方，並不意味著你們不能在利益一致的情況下相處。」

法新社報導，亦有分析師認為，本週的會議預計不會有太多突破。

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）副研究員德納米埃爾（Thibault Denamiel）說中美雙方其實還在針鋒相對，他指出，不久前美國才延長了半導體出口管制規則，中國也對石墨出口採取限制。

德納米埃爾補充說：「我期待中美之間，包括習近平和拜登之間，能夠在言辭上展現善意」。但他亦告訴法新社，這將伴隨著「經濟安全政策仍將繼續存在」。

《華爾街日報》報導則認為，在雙方會晤之際，中美經濟形勢已發生互換，美國經濟表現強勁，中國經濟則受到房地產行業低迷的拖累，這可能為本週兩人的會談定下基調。

（路透社、彭博社、中國駐美大使館、法新社、華爾街日報）

專家認為，中美兩國的分歧仍然難以解決，圖為中國外長王毅10月26日訪問美國華盛頓時，與美國國務卿布林肯會晤（資料照）

專家認為，中美兩國的分歧仍然難以解決，圖為中國外長王毅10月26日訪問美國華盛頓時，與美國國務卿布林肯會晤（資料照）

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