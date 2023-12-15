耶倫擬再訪中 指「衝擊管理」為穩定美中關鍵

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週四（12月14日）在美國華府的美中貿易全國委員會50週年晚宴上表示，美中關係將繼續面臨挑戰，但雙方如何因應重大事件帶來的「衝擊」（shocks），將成為防止事態升級的關鍵。

耶倫在演說中指出，美方「不尋求解決所有分歧，也不尋求避免所有衝擊。因為這完全不切實際」。但她也強調，美國在規劃2024年的美中經濟關係優先事項時，目標是要讓雙邊的溝通更有彈性，以利在雙方意見分歧、重大事件發生時，「可以防止誤解導致事態升級、造成傷害」。

耶倫說：「眾所周知，軍事領袖需要擁有快速、可靠的溝通手段，以防止危機失控……對於因應財政壓力的經濟決策者者來說，認識電話另一端的人，並能夠快速打電話也至關重要。」

延伸閱讀：美高官訪華成效不彰？共和黨批拜登政府軟弱

近年來，隨著美中競爭加劇，美中兩大強權多次在人權及貿易出口管制等問題上發生衝突，但雙邊也不斷重申「穩定關係」的重要性。今年稍早，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、耶倫及商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）先後到訪中國，總統拜登11月也在舊金山會晤中國國家主席習近平，就恢復軍事溝通管道等議題達成共識。

耶倫週四在晚宴上也證實，明年將再以財長身分出訪中國，和中方討論「令人關切的困難領域」。耶倫透露，美方將堅守承諾，在對外投資限制等議題上維持明確的溝通，並在國家安全問題上繼續向中方施壓。

此外，耶倫也提及要「了解中國的計畫」，特別是北京接下來打算如何因應地方政府債務和房地產危機，以及若中國經濟出現預料之外的疲軟，中國將如何反應，「這點至關重要」。

今年7月，耶倫首度以美國財長身分出訪北京，並與中國國務院副總理何立峰會面。當時耶倫表示，該場出訪行程是為了「重建聯繫」，雖然能與中方官員面對面談會已經達成目標，但她也坦言「僅僅一次訪問，無法一夜化解美中面臨的挑戰」。

延伸閱讀：美財長：G7將聯手反制中國經濟脅迫

此次再度計畫訪中，除了維持雙邊政府高層的溝通管道、避免衝突升級外，耶倫也說，美國將尋求提高中國在非市場活動的透明度，並加強金融監管機構之間的交流，以及氣候議題上的合作。

週四的晚宴上，美中代表也分享拜登和習近平的信。 拜登指出，國際社會期待美中在氣候變遷等議題上合作；習近平則說，美中雙邊加強經濟合作的「前景光明」。

（綜合報導）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。