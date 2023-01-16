耶倫將與劉鶴會面 試圖緩和美中經貿關係

（德國之聲中文網）今年的世界經濟論壇於16日正式在瑞士達沃斯展開，為期5天（1月16至20日）的活動有來自數十個國家的元首及政要參加，其中包含中國國務院副總理劉鶴，而美國財政部長耶倫（Janet Yellen）將在對非洲三國（賽內加爾、贊比亞、南非）進行訪問前，於瑞士蘇黎世與劉鶴碰面。

此次碰面，將會是他們首次實體見面，而先前已經有過3次視訊會議。

去年11月拜登和習近平在印尼巴厘島20國集團峰會上見面

繼去年8月美國聯邦眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）來台後，中美關係急遽降溫，直到11月拜習兩人在印尼巴厘島參加20國集團（G20）峰會見面後，才又恢復兩國高級官員往來。

耶倫和劉鶴此次會面，將就大環境經濟發展和其他經濟問題，以及加深兩國溝通進行意見交換。

中美兩國矛盾持續存在，彼此之間的爭議包括台灣問題，美中貿易及科技戰等還未解決，耶倫此趟非洲之行時間點在中國結束非洲訪問之後，也顯示出美國對中國在非洲影響力擴張的關切。

不過此次耶倫和劉鶴的會面，被認為是去年11月拜習會後的延續，而美國國務卿布林肯，也預計在2月5日至6日訪問中國，作為兩國恢復對話的後續行動。

在全球經濟前景黯淡，地緣政治動盪的時局下，中美兩個世界強權的一舉一動，備受關注。

（法新社、路透社、美聯社）



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