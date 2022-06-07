 耶倫：削減對中關稅不是解決通膨的萬靈丹 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2022

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耶倫：削減對中關稅不是解決通膨的萬靈丹

美國財政部長耶倫週三表示，拜登政府正尋求對中國進口商品的關稅進行「重新配置」，使其更具「戰略性」。但她同時警告，這種削減不會成為緩解高通貨膨脹的「萬靈丹」。

USA I Janet Yellen

耶倫表示，拜登政府正考慮削減對中國進口商品的關稅。

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週三（6月8日）在美國眾議院眾籌委員會一場聽證會上表示，拜登政府正在研究修改對中國商品徵收關稅的「301條款」，以及對特定產品免徵這些關稅的程序。

她說，更多有關訊息「將在未來幾週內」提供，政府「正在積極考慮」這些改變，但沒有給出具體的時間表。

耶倫表示：「本屆政府繼承了特朗普政府徵收的『301關稅』，我認為這確實不是為了服務我們的戰略利益。」耶倫指的是1974年美國《貿易法》的301條款。由於有關調查認為中國竊取了美國公司的知識產權，並強迫它們轉讓技術，美國前總統特朗普根據該法自2018年7月開始對中國徵收關稅。

在特朗普時代，美國對價值數千億美元的中國進口商品施加了最高達25%的關稅，這些中國商品包括從自行車、藍牙設備到服裝等消費品。

耶倫說，雖然中國有不公平的貿易行為，美國應該採取行動保護其國家安全利益，但現有的部分關稅已經傷害了美國消費者和企業。

「我相信有些關稅......最終真正其實是由美國人在支付，而不是中國人，這傷害了美國消費者和企業。」耶倫補充說，政府正在尋求「以更具戰略性的方式重新配置這些關稅。」

與此同時，耶倫表示，儘管部分關稅的削減可能是有必要的，並且可以幫助降低部分消費價格，但它對每年約8%的高總體通脹率的影響有限。

「我想清楚地表明，我真誠地認為關稅政策在通貨膨脹方面不是萬靈丹。」在回答一個關於關稅的問題時，耶倫說：「商品只占消費的三分之一，目前還不清楚削減關稅對消費者的影響和傳遞的會是什麽」。

綜合路透社、彭博社報導，拜登政府內部對於如何處置對中國的關稅問題仍存在分歧。

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美國貿易代表戴琪6日表示，通膨是個複雜議題，拜登政府在對抗通膨時，不該只專注於透過中國關稅來解決問題。她也重申，華府必須以一種深思熟慮的方式處理中美貿易關係。

面對幾十年來最高的通膨，美國商務部長雷蒙多週日透露，拜登政府正研究取消部分特朗普執政時期對中國進口商品徵收的關稅。此外，她還認為，芯片短缺的情況可能延續至2024。

在美國通膨持續惡化之際，美國總統拜登23日證實，他的政府正在考慮是否削減對中國商品徵收的關稅。不過，美國政界與商界對於該如何處理該關稅，仍有諸多歧見。

美國正面臨40年來最嚴重的通膨問題。美國總統拜登週二（5月11日）表示，白宮正考慮削弱川普時代的對華懲罰性措施，甚至「完全取消」，解決通膨是他的「首要之務」。美中關稅貿易戰有望因此迎來轉折點嗎？

耶倫一直與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）意見相左。耶倫在4月曾表示，美國對撤回關稅持開放態度，認為這可以幫助抑制價格增長；戴琪則強調了這些關稅能在與中國談判時提供杠桿作用，認為關稅應被視為促使北京遏制其非市場貿易和經濟行為的新戰略的一部分。

戴琪本週一表示，遏制通貨膨脹是更複雜的問題，光靠削減關稅行不通。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也一直推動放寬關稅以對抗通膨。她上週日表示，對部分商品取消關稅「可能是有意義的」，可藉此抑制近美國40年來最熱的通貨膨脹。

佛羅里達州民主黨有眾議員在週三提出立法，指示財政部牽頭研究關稅對通膨的影響，包括對中國商品的關稅，以及對鋼鐵、鋁、太陽能電池板、洗衣機和其他商品。

根據《華爾街日報》，經濟學家預計，將於週五發布的美國通貨膨脹最新數據顯示，5月的年通膨率將穩定落在8.3%，接近40年高位。儘管失業率很低，但汽油、雜貨和其他商品的價格上漲使許多美國人在其中選舉前對經濟看法黯淡。

（路透社、彭博社、《華爾街日報》）

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