耶倫：削減對中關稅不是解決通膨的萬靈丹

（德國之聲中文網）美國財政部長耶倫（Janet Yellen）週三（6月8日）在美國眾議院眾籌委員會一場聽證會上表示，拜登政府正在研究修改對中國商品徵收關稅的「301條款」，以及對特定產品免徵這些關稅的程序。

她說，更多有關訊息「將在未來幾週內」提供，政府「正在積極考慮」這些改變，但沒有給出具體的時間表。

耶倫表示：「本屆政府繼承了特朗普政府徵收的『301關稅』，我認為這確實不是為了服務我們的戰略利益。」耶倫指的是1974年美國《貿易法》的301條款。由於有關調查認為中國竊取了美國公司的知識產權，並強迫它們轉讓技術，美國前總統特朗普根據該法自2018年7月開始對中國徵收關稅。

在特朗普時代，美國對價值數千億美元的中國進口商品施加了最高達25%的關稅，這些中國商品包括從自行車、藍牙設備到服裝等消費品。

耶倫說，雖然中國有不公平的貿易行為，美國應該採取行動保護其國家安全利益，但現有的部分關稅已經傷害了美國消費者和企業。

「我相信有些關稅......最終真正其實是由美國人在支付，而不是中國人，這傷害了美國消費者和企業。」耶倫補充說，政府正在尋求「以更具戰略性的方式重新配置這些關稅。」

與此同時，耶倫表示，儘管部分關稅的削減可能是有必要的，並且可以幫助降低部分消費價格，但它對每年約8%的高總體通脹率的影響有限。

「我想清楚地表明，我真誠地認為關稅政策在通貨膨脹方面不是萬靈丹。」在回答一個關於關稅的問題時，耶倫說：「商品只占消費的三分之一，目前還不清楚削減關稅對消費者的影響和傳遞的會是什麽」。

綜合路透社、彭博社報導，拜登政府內部對於如何處置對中國的關稅問題仍存在分歧。

耶倫一直與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）意見相左。耶倫在4月曾表示，美國對撤回關稅持開放態度，認為這可以幫助抑制價格增長；戴琪則強調了這些關稅能在與中國談判時提供杠桿作用，認為關稅應被視為促使北京遏制其非市場貿易和經濟行為的新戰略的一部分。

戴琪本週一表示，遏制通貨膨脹是更複雜的問題，光靠削減關稅行不通。

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）也一直推動放寬關稅以對抗通膨。她上週日表示，對部分商品取消關稅「可能是有意義的」，可藉此抑制近美國40年來最熱的通貨膨脹。

佛羅里達州民主黨有眾議員在週三提出立法，指示財政部牽頭研究關稅對通膨的影響，包括對中國商品的關稅，以及對鋼鐵、鋁、太陽能電池板、洗衣機和其他商品。

根據《華爾街日報》，經濟學家預計，將於週五發布的美國通貨膨脹最新數據顯示，5月的年通膨率將穩定落在8.3%，接近40年高位。儘管失業率很低，但汽油、雜貨和其他商品的價格上漲使許多美國人在其中選舉前對經濟看法黯淡。

（路透社、彭博社、《華爾街日報》）

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