耶倫促中國解決非洲債務 中使館：無端施壓

（德國之聲中文網）路透社報導，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）日前稱中國是非洲債務改革的「障礙」之後，中國駐贊比亞官員週二（1月24日）作出尖銳回應表示，美國應該先「解決自己國內的債務問題」。

中國駐贊比亞大使館24日在其網站上發表聲明寫道，中方一直積極尋求非洲債務的永續解決方案，且「已經取得一些積極進展」，並期待美國也能「發揮建設性作用」；即使美方「有一天解決了自己的債務問題，也沒有資格出於一己之私對其他國家進行無端指責或施壓」。

聲明中另指：「美國對境外債務問題所能做出的最大貢獻是採取負責任的貨幣政策，以應對自己的債務問題，並停止破壞其他主權國家解決其債務問題的努力。」

上述來自中方的回應，發生於耶倫17日展開為期10天的非洲之行期間。

耶倫在週一（24日）抵達贊比亞後舉行記者會，呼籲中國應立即解決贊比亞沉重的債務負擔，因這個問題「至關重要」。

她另指，雖然上週在瑞士與中國國務院副總理劉鶴就贊比亞的債務問題進行了 「建設性的」對話，但「解決這個問題已經花了太長時間」。

贊比亞在2020年出現了債務違約，未能支付4250萬美元的債券，成為非洲第一個在新冠疫情期間違約的國家，有關如何處理債務負擔的談判也一直在進行。但至今在與中國和私人債權人進行債務重組方面進展甚微，這種情況導致當地公民陷入貧困。

美聯社24日報導，中國將如何與贊比亞談判其債務問題、對達到談判成果有多積極，都將提供一個示範案例，說明中國對其他面臨債務困擾及過度擴張的國家會有多寬鬆。

非洲債務問題

耶倫和國際貨幣基金組織（IMF）總裁格奧爾基耶娃（Kristalina Georgieva）近日分別抵達贊比亞，強調非洲債務改革的必要性。

世界銀行指，全球最貧窮的國家在2022年面臨向官方和私營部門債權人支付350億美元的債務，其中有超過40%是對中國的債務。

耶倫發言時正位於贊比亞的首都盧薩卡，它是一個由中國融資主導的城市。在當地的國際機場可見2015年用中國資金擴建的設施，城市內也能見到印有中國標誌的廣告牌和新建成的公司，證明北京的影響力和與美國的競爭日益激烈。

專家說，長期的債務危機可能導致像贊比亞這樣的國家陷入更嚴重的貧困和失業之中，並將其排除有助於未來重建的信貸之外。

解決贊比亞的債務問題是耶倫出訪非洲的一個主要原因，她24日會見了贊比亞總統和財政部長，談論了正在進行的談判。

贊比亞總統希奇萊馬（Hakainde Hichilema）在與耶倫的雙邊會談中說，該國在3月下旬面臨還債的最後期限，這將進一步拖累其經濟，必須進快找到解決方案。

經濟學家兼贊比亞行動小組主任多迪亞（Yusuf Dodia）則告訴美聯社，雖然分析家們說贊比亞不應該再承擔任何債務，但「我們需要完成一些基礎設施項目來改變贊比亞的經濟軌跡」。

中国对非洲贷款：有赞有弹

（美聯社、路透社、中國駐贊比亞大使館）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。