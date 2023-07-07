耶伦：美国寻求良性竞争 李强：两国关系风雨过后定见彩虹

（德国之声中文网）正在中国进行访问的美国财长耶伦本周五（7月7日）与中国国务院总理李强举行了会面，她表示，美国寻求与中方基于公平的良性竞争，让双方收益，而不是采取“赢者通吃”（Winner-take-all）的方式。她希望此次访问能够促进这世界上两个最大经济体之间更加常态化的沟通渠道，并补充说，中美都有责任在全球挑战，如气候变化等方面展示领导力。她说：“在某些情况下我们可能存在分歧，然而我们不应让任何分期导致误解，进而不必要地恶化双边的经贸关系。” 耶伦还提到李强一月份在达沃斯经济论坛的讲话，当时，李强表示“差异不应该成为产生隔阂的理由，而恰恰是加强沟通和交流的动力”，耶伦强调她希望扩大与中国的沟通。她说：“我们追求良性经济竞争，不是以赢者通吃的方式，而是通过一套公平的规则，使两国受益。”

李强在人民大会堂与耶伦举行了会面，根据凤凰网发布的视频，他以天气做比喻，表示：“昨天，你到我们机场一下飞机抬头就看到一轮彩虹，我想这是一种自然现象……但我想中美关系，不论经历任何风雨，经历过风雨后，必定可以看到天空的彩虹。”

美国财政部的一名官员还透露，耶伦还与中国央行行长易纲和中国前副总理刘鹤进行了非正式会谈，就全球、美国和中国的经济问题进行讨论。

中美關係震蕩如何傷及跨國業務

耶伦当天还会见了美国企业代表，她说，美国和中国经济脱钩“几乎不可能”，这会破坏全球市场的稳定。她表示：“我们寻求多元化，而不是脱钩，世界上两个最大经济体的脱钩将对全球经济造成不稳定。”

中美关系在最近一段时间并不平静。《华尔街日报》报道，美国拟出台禁令，限制中国公司使用美国云计算机服务。中国则在本周以保护国家安全为由，针对制造半导体的重要金属原料镓、锗实施了出口管制。耶伦告诉与会者，华盛顿方面对这些限制感到“担忧”。她说：“我们仍在评估这些行动的影响，但这提醒我们建立强大和多样化供应链的重要性。”

耶伦于昨天抵达北京开启为期4天的访问。抵达当天，网友就发出在一家云南餐厅偶遇耶伦一行人的照片，引起了民众的关注。根据这家名为“一坐一忘”的餐厅在微博的发文，耶伦几人没有订包厢，而是在开放空间用餐。有人给耶伦点赞，觉得她“贴地气”！有网民觉得一定是使馆工作人员推荐的，也有网民注意她会用筷子。也有人评价道：“先菌子后小人”，还有人拿饭店名字做文章，表示美方这次谈判想传递的信息“一做一忘，谈的内容回国不认账。”

北京方面对这次访问表达了乐观的态度，中国财政部在周五表示，这次访问将有助于“加强两国之间的沟通和交流”。中国财政部新闻办公室表示，中美经贸关系的本质是互利共赢，贸易战、“脱钩断链”没有赢家。中方希望美方以实际行动为两国经贸关系健康发展、实现互利共赢创造良好环境。中国社会科学院美国研究所研究员陶文钊认为，拜登政府中耶伦似乎更是一个务实派。”他告诉法新社“我认为中国欢迎耶伦的访问，从功能层面上讲，这应该让双方更加亲近……中美正在重塑、重建双方关系。”

美国财政部的一名官员在周四（7月6日）表示，美国并不期望在这次访问中取得具体政策上的突破，但希望与中方进行坦诚而富有成效的对话，为未来的谈判铺路。 这名不愿意透露姓名的官员表示：“尤其是在我们可能存在分歧的问题上，交流就更加重要。”

（路透社，法新社等）

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