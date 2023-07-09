耶伦结束访华：建立一个弹性有效的沟通管道

（德国之声中文网）在周日（7月9日）离开中国之前，耶伦在美国驻华使馆召开的记者会上说，美国和中国在一系列问题上仍存有分歧，但她表示，相信她的访问加强了将两国关系带上 "更坚实 "正轨的努力。

耶伦说，美国和中国之间的重大分歧包括中国"不公平经济行为 "以及最近针对美国公司的惩罚性措施。

"不过，拜登总统和我并没有在大国冲突的框架下看待美中关系。我们相信，世界之大足以让我们两国都能蓬勃发展。"

路透社指出，因国家安全、台湾问题、美国对先进技术的出口禁令以及中国国家主导的工业政策等诸多因素，美中关系目前正处于低谷，不过一段时间以来，华盛顿在努力修复这两个最大的经济体之间的关系。上月，美国国务卿布林肯访问了北京，这是拜登就任总统以来美国最高外交官的首次访华。美国气候特使克里也计划在本月访问北京，自去年8月初时任众议院议长佩洛西访问台湾后，中美之间的气候交流便被束之高阁。

为今年拜习会做铺垫

美国方面一段时间来的外交努力，被解读为拜登总统和习近平主席今年晚些时候可能的直接会晤进行的铺垫。新德里将于9月举行20国集团峰会，而亚太经济合作会议将于11月在旧金山举行。

耶伦在记者会上还表示，她的访问旨在建立和深化同中国新的经济团队的联系，减少误解的风险，为在气候问题和减免债务等领域进行合作铺平道路。

她说，"我确信，我们已经取得了一些进展，我认为我们可以有一个健康的经济关系，使我们双方和世界都受益"，她期望，在工作层面增加互动，进行更频繁的沟通。

耶伦同中国政府官员和气候专家举行圆桌会议

华盛顿将听取中国对限制技术出口的抱怨

耶伦说，中国官员对美方一项计划中的限制对外投资的行政命令表示关切，抱怨这些措施旨在伤害刚刚起步的科技产业，但她向他们保证，任何此类措施都将在小范围内实施，通过公众参与，以透明的方式颁布。

她透露，已告诉中国官员，他们可以对美国的行动提出关切，华盛顿将听取中国对限制美国技术出口的抱怨，包括高端芯片出口，并向中方进行解释，"在某些情况下，如果我们的行动没有明确的针对性，应对意外的后果做出反应。" 但耶伦没有说明可能出现怎样的变化。

在本次访华行程中，耶伦会见了中国国务院总理李强、央行副行长潘功胜、国务院副总理何立峰等中共要员，此外，她还会见了在华美国企业、气候融资专家以及同中国六名女性经济学家共进午餐。访问之初美国财政部已放风称耶伦此行不会会晤中国国家主席习近平。

中国国家总理李强会晤到访的美国财长耶伦

不可能一夜之间解决所有挑战

她在多个场合敦促双方在经济和气候问题上进行更多的合作，同时批评针对美国在华公司的 "惩罚性行动"。她重申，华盛顿没有寻求与中国经济脱钩，因为这样做将 "对两国都是灾难性的，并破坏世界的稳定。"

当记者问及"金砖国家"即巴西、俄罗斯、印度、中国和南非创建共同交易货币的计划时，耶伦表示，她预计美元仍将继续保持国际交易中主导货币的地位。

关于俄罗斯在乌克兰的战争，她说会谈时已告诉中方，中国企业应避免向莫斯科提供战争物资或者支持逃避制裁，这一点 "至关重要"。

耶伦表示，双方都在降低对会谈取得突破的期待，但美中也为能达成面对面的外交谈判机会而感到欣慰。她说，"没有一次访问能在一夜之间化解我们的挑战。但我期望此行将有助于建立一个有弹性、有成效的沟通管道"。

(路透社、美联社等)

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