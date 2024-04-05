耶伦在广州明确谈及产能过剩与公平竞争

（德国之声中文网）美国财长耶伦周五（4月5日）在广州向美国商会代表表示，直接和间接的政府支持目前正导致产能显著超出中国的内需以及国际市场的承受能力。

“我理解这些政策可能受到国内发展目标的驱动。但产能过剩可能导致压低价格的大规模出口，并且可能导致供应链的过度集中，对全球经济韧性构成风险。”

耶伦补充说：“我们看到（中国）实施不公平的经济行为，包括对外国企业设置准入壁垒，针对美国公司采取威慑行动。我坚信，这不但损害美国公司的利益：结束这些不公平做法也有助于中国改善营商环境。”

耶伦同时强调：“总统拜登和我坚决反对美国应与中国脱钩。”

中国光伏和电池产品涌向全球市场，引发欧美等国家忧虑。

“美国寻求与中国有健康的经济关系”

耶伦在广州表示：“产能过剩不是一个新问题，但程度加深，我们看到新领域出现的风险。”

在与中国副总理何立峰会晤时，耶伦开场表示：“美国寻求与中国有健康的经济关系，对双方有利。但一个健康的关系必须为两国企业和工人提供平等的条件。”二人之后进行了闭门会谈。

在与广东省长王伟中会晤时，耶伦表示，美中需要在有分歧的领域开诚布公地沟通。“这包括中国工业产能过剩问题，美国等国家担忧可能导致全球溢出效应。”广东是中国的制造业和出口中心，是华为、比亚迪所在地。

何立峰会见耶伦 他们谈了些什么？

过度投资对中国及其贸易伙伴带来风险

在耶伦此行前，美国制造业联盟主席保罗（Scott Paul）向美联社表示，对中国政府的回应期待很低。“希望耶伦能说也应该说的是，美国已做好准备使用一切工具，通过政策确保中国的工业产能过剩不会对我们的经济和国家安全利益造成消极伤害。”

该联盟2月发布一份报告称，中国低价汽车进入美国市场“可能最终导致美国汽车行业接近销声匿迹。”

耶伦没有提出任何实施新贸易壁垒的威胁，但在前往广州途中表示，不排除采取更多行动保护美国电动汽车、电池、光伏产品等领域免受中国低价产品倾销。

美国财政部并不预期耶伦此行带来中国政策的重大转变，但美国官员相信，有必要解释在某些领域过度投资--同时中国国内消费需求相对疲弱--对中国及其贸易伙伴的风险。

耶伦4月6日将前往北京，7日将与中国总理李强会晤。

（德新社、路透社、美联社、法新社）

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