耶伦刘鹤会晤后同意加强两国间的沟通与交流

（德国之声中文网）据路透社报道，美国财政部在一份声明中表示，美国财政部长耶伦周三（1月18日）在苏黎世举行的两个半小时的会议上与中国国务院副总理刘鹤达成一致，美中两国将在宏观经济和金融问题上加强沟通。

美国财政部在声明中表示，这次会议是“坦诚的、实质性的和建设性的”。与会双方同意在双边和多边基础上加强气候融资方面的合作，包括在联合国、20国集团和亚太经合组织架构内。双方也都将努力支持“发展中国家的清洁能源转型”。

声明还称，耶伦表示期待“在不久的将来前往中国访问，并欢迎她的同行来美国访问”。

耶伦在苏黎世与刘鹤之间面对面会谈是美中两国领导人去年11月达成共同寻找潜在合作领域以来的最高级别接触。

刘鹤说，中美双方需要在气候变化和经济等问题上认真沟通和协调，他已准备好展开专业、深入、坦诚和务实交流。

刘鹤说：“无论情况如何变化，我们始终都应该保持对话和交流。”

美联社指出，目前，美中两国在贸易、技术和其它多重领域需要应对不同但又相互交织的挑战。在这一背景下，耶伦和刘鹤举行了面对面的会谈。

会谈之初，耶伦当着媒体的面对刘鹤表示：“虽然我们之间存在分歧，但我们会直接表达，我们不应该允许误解存在，特别是那些由于缺乏沟通而产生的误解，这会造成双边经济和金融关系出现不必要的恶化。”

她说，两国都“有责任管控分歧，防止竞争甚至接近为冲突”。

刘鹤也表示，必须着眼大局，努力妥善管控分歧，寻求共同努力维护中美关系总体稳定。

刘鹤昨天（1月17日）在达沃斯经济论坛上呼吁“放弃冷战思维”，在气候变化等问题上扩大国际合作。

拜登：我寻求的是竞争，不是冲突

美联社指出，美中两个经济体都面对挑战。

在清零政策之下，中国大量企业倒闭关门。防疫政策的急转弯又造成大量人员死于感染新冠病毒。现在中国经济正在重新恢复。而美国也正在从40年来最严重的高通胀中慢慢恢复。美国有可能即将达到法定的债务上限，这有可能导致共和党和民主党在国会政治摊牌。美债问题是亚洲国家尤为关心的问题，因为中国是美国第二大债权国。

而全球范围内的高利率也增加了那些欠中国巨额债务的国家的压力。

大西洋理事会地缘经济中心高级主任利普斯基（Josh Lipsky）说：“一个错误的政策或者积极数据的转向都有可能导致2023年出现全球经济衰退。”他表示，美中两国在防止（全球经济衰退）的问题上存在共同利益。

世界银行上周发布的报告指出，今年全球经济将“危险地接近”衰退，因为包括美国和中国在内的所有世界主要经济体增长疲软。低收入国家预计将严重受累于超级大国的经济衰退。

耶伦和美国其他高级官员都表示，美国经济应该能够在2023年避免衰退，但承认增长速度可能放缓。

参加完达沃斯世界经济论坛之后，耶伦本周还将前往赞比亚、塞内加尔和南非，这将是拜登政府阁员今年首次对撒哈拉以南的非洲国家进行访问。赞比亚正在与其最大的债权国中国就近60亿美元的债务重组进行谈判。耶伦的任务是推动扩大美国与非洲大陆的贸易和商业关系。

路透社预计耶伦在非洲会再度批评北京，没有采取更快的行动（为非洲国家）提供债务减免。

中国对非洲贷款：有赞有弹

（美联社、路透社）

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