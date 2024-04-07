耶伦会李强发出合作信号 中美工作组将谈产能过剩

（德国之声中文网）美国财长耶伦周日在北京与中国总理李强会晤，发出在分歧中合作的信号。

在人民大会堂福建厅，耶伦向李强表示："尽管还有更多要做的，我相信，过去一年，我们的双边关系得以更稳定地立足。"

"这不意味着忽略我们的分歧，或避免艰难的对话"，她说道。"这意味着明白只有开诚布公地相互沟通，我们才能取得进展。"

李强：客观看待产能问题

李强表示，媒体对耶伦访华的兴趣显示外界对于美中关系发展也抱有期望。

他在欢迎耶伦时表示，中方希望中美做伙伴而不是对手。

据中国官方新华社消息，李强表示，要从经济规律出发看待产能问题。他说，中国的新能源产业发展，将对全球绿色低碳转型作出重要贡献。

特别是在新兴工业领域如电动汽车和光伏电池板，华盛顿担忧中国政府补贴造成产能过剩，导致产品以压低的价格倾销国外，从而影响其它国家的竞争者。

李强还表示，希望美方坚持公平竞争、开放合作的市场经济基本准则，不把经贸问题泛安全化。

中美工作组将磋商更平衡的经济增长、有组织犯罪洗钱

周六，耶伦与中国副总理何立峰在广州举行为期两天的会谈之后，美国国务院发表声明称，美中双方同意就更平衡的经济增长进行"密切交流"。

两国现有的一个工作组将进行相关讨论。这意味着，双方将可以讨论美国所关切的产能过剩问题。

耶伦表示，她希望通过这一平台推动平等的竞争条件，以保护美国工人和商家的利益。

周六，美国财政部一名高级官员向媒体表示，华盛顿认为，家庭消费应当占到中国经济的更大部分。

此外，双方还同意就打击洗钱展开交流。双方将在另一现有的工作组启动相关对话，以合作打击洗钱。目的是切断贩毒等有组织犯罪的资金通路。

"作为世界最大的两个经济体，我们对本国和世界有义务负责任地管理复杂的双边关系并相互合作，在应对迫切全球挑战上展现领导力"，耶伦说道。

周日，耶伦也与北京市长殷勇举行会晤，表示地方政府无论在促进消费还是应对过度投资方面都扮演着关键角色。她补充说，北京有特别的重要性。

"我相信，要理解中国的经济及其未来，与地方政府合作十分关键"，耶伦表示。

周日晚些时候，耶伦与北京大学师生见面。耶伦向北京大学国家发展研究院的教授们表示，她非常希望听到他们对于"当今政策决策潜在的长期影响"的视角。

（美联社、法新社、路透社）

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