耶伦中国行 旨在建立中美“新常态”？

（德国之声中文网）美国财长耶伦首次中国之行将专注于重新调整全球两个最大经济体之间的关系，中美军事交流并没有恢复，北京近日对半导体关键金属出口实施的新限制再次引发紧张局势。

美国官员表示，耶伦7月6日至9日的访问期间将进行“坦诚讨论”。本周一（7月3日）中国商务部宣布，自8月1日起将对镓、锗这两种金属矿物实施出口管制，7月初中国的新反间谍法开始实施，这两项措施都预料对美国企业可能造成损害。

外界预计耶伦此行难有重大突破，但据美国官员表示，耶伦将推动双方在经济方面开展沟通和协作，并强调向俄罗斯提供关键援助会造成的后果。

上个月，美国国务卿布林肯访华期间与中国国家主席习近平会晤，双方同意两国的竞争不应变为冲突。一名高级政府官员表示：“外交没有替代品。电话沟通并不一样。”

中国复旦大学国际问题研究院教授吴心伯将耶伦描述为拜登政府内的“理性之声”，并表示中国希望耶伦的访问可以“改善氛围”。根据新浪新闻。他表示，中方主要关切的是特朗普政府加征的关税。“这些关税到现在仍然没有废除，拜登没有做任何事情来减少这些关税。“吴心伯称，中国同样关注的还有美国对中国在科技领域的打压，但这一问题不在耶伦负责的范围内，而是美商务部长雷蒙多负责的范围，希望雷蒙多也能尽快访华，那时中美或可就此问题进行更多实质性讨论。

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

但一些批评人士并不看好耶伦的中国之行。美国企业研究所（AEI）学者史剑道(Derek Scissors)认为，考虑到中国拒绝考虑重启军事对话，耶伦的访问是“一次空洞之旅”。他说：“他们看起来像是乞求者。在安全方面，中国人不愿与我们谈，所以看起来，经济被被当成替代品。”

有官员透露，耶伦预计将专注于经济问题，但她也会提醒中方，任何向俄罗斯提供关键援助的举动，或会让中国企业遭到制裁，此举违反了对俄罗斯的制裁措施。该官员表示，美国对瓦格纳雇佣兵上个月的叛乱以及俄罗斯军队的薄弱感到不安，但北京方面依赖稳定的俄罗斯食品供应和燃料。这位官员表示：“我们经常听到中国保证他们不会向俄罗斯提供关键援助。我们正要求对方做到这点，我们将继续观察。“

布林肯和耶伦的访问被视为在间谍气球事件后改善两国沟通的关键。今年11月份在旧金山举行的亚太经合组织峰会上，美国总统拜登可能会与习近平举行会晤。美国国际战略研究中心（CSIS）高级顾问甘思德(Scott Kennedy) 表示，耶伦财长的访问不仅是为了为亚太经合组织峰会上可能的拜习会做准备：“两国的最高经济主管已有逾三年近乎零交流，这对全球经济是危险的。”

国家对外贸易协会总裁科尔文（Jake Colvin）认为，此次访问可能有助于双方建立一个“新常态”，并在双边关系中确立基础。但不会取消前任特朗普政府施加的关税措施，以及拜登执政下出台的出口管制。尽管关系降温，但美国商务部的数据显示，中美两国之间的贸易在2022年连续第三年增长。

一位高级财政部官员表示，耶伦此行将强调需要与北京方面在气候变化、打击疫情和债务问题等多个方面进行合作，即便华盛顿在人权或安全问题上继续采取有针对性的行动。这位官员补充说，中美共占全球经济产出的40%，耶伦将告诉对方，华盛顿并不寻求两个经济体脱钩，同时保留通过有针对性的行动来保护人权和美国国安。

有政府官员透露，耶伦将首次会见中国新任国务院副总理何立峰，今年1月，耶伦曾于瑞士会晤当时的中国副总理刘鹤。外界预计与何立峰的会面将有不同，他的英语能力欠佳，背景也无关财经，而是规划领域。

(路透社等)

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