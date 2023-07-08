耶伦与中国女性经济学家共进午餐，促决策层性别多元

（德国之声中文网）继与以男性为主的中国政府领导人会面后，作为经济学领域的女性先驱者，美国财长耶伦周六（7月8日）在北京会见了六位中国女性经济学家，强调政策决策层的性别多样性。

耶伦是第一位担任美国财长的女性（也是第一位担任美联储主席的女性），她将女性对经济的贡献和重要性作为其任期的焦点，经常在出访期间会见女性经济学家和企业家，宣扬提高女性劳动力参与度和领导力的好处 。

一位美国财政部高级官员表示，与中国女性经济学家共进午餐为耶伦提供一个“与通常政策结构之外的一些人互动的机会”。 美国财政部没有透露参与的女性姓名。

76岁的耶伦表示，自20世纪70年代开始她的职业生涯以来，她目睹了中国引入以市场为基础的经济政策改变了整个国家，并使数亿人摆脱了贫困。

耶伦表示：“我希望这些政策能够继续实施，这对中美双方以及更广泛的全球经济都有好处。”再次强调了她在周五与中国总理李强会面时的主张，敦促中国转向更加市场化的改革。

耶伦告诉这些女性——其中一位自称是女权主义经济学家——她很想更多地了解她们的背景和研究。

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“房间里唯一的女性”

“我确信我们在经济领域的职业状况以及可能面临的挑战方面有着相似的故事和经历。” 耶伦说：“当我几乎是房间里唯一的女性时，我经常看到这种情况，我相信你们中的许多人在决策团队中都有同样的经历。”

中国国家主席习近平担任执政的中共总书记的十年间，政界和政府高层职位中的女性人数有所下降，劳动力市场中的性别差距扩大，政府更加强调女性的传统角色。

联合国6月发布的一份报告敦促中国采用法定配额和性别平等制度，以提高妇女在政府中的代表性。

联合国消除对妇女歧视委员会发现，在中国第十四届全国人民代表大会代表中，女性仅占大约26%。而且自去年10月以来，在由24名委员组成的中共政治局中，没有一位女性，这是20年来的第一次。

中国最高职位的女性政治人物是谌贻琴，她于今年3月被任命为五名国务委员之一。 她的级别高于部长，负责监督社会福利、退役军人和体育等事务。

相比之下，耶伦是拜登总统领导的25名内阁成员中的13名女性之一，这是美国历史上性别最多元化的内阁。

根据罗格斯大学女性政治中心的数据，四分之一的美国参议院席位和28.7%的众议院席位由女性占据。

最近的一项研究显示，中国在各行业高层中的女性代表也远远不足。

管理咨询公司贝恩公司（Bain & Co）和斯宾塞-斯图尔特（Spencer Stuart）在 3 月份发布的一份报告中称，女性在中国企业高管中仅占 19%，而发达国家的平均比例为 25%。

（路透社）

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