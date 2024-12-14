耶伦：不排除制裁协助俄罗斯的中国银行

美国财长耶伦表示，不排除对中国银行实施制裁，以减少俄罗斯的石油收入和获取境外支持的管道，从而遏制其在乌克兰的战争行动。

（德国之声中文网）美国财政部长耶伦（Janet Yellen）周五（12月13日）对路透社表示，美国正在考虑对"黑暗舰队"油轮（dark fleet）实施进一步制裁，同时不排除对中国银行实施制裁，以减少俄罗斯的石油收入和获取境外支持的管道，从而遏制其在乌克兰的战争行动。

耶伦在采访中表示，美国及其盟友也可能考虑将俄罗斯石油价格上限从每桶60美元下调，目前该上限禁止西方对超过该价格的货物提供保险和海运服务。

美国财政部已对超出价格上限运营的个别油轮及其所有者实施制裁。耶伦表示，可以在这一领域采取更多措施，暗示她在离任前的五周内可能会出台额外举措。

耶伦说："这里有很多可能性。我们不会提前预告制裁，但我们一直在关注石油收入，如果找到方法进一步削弱俄罗斯的石油收入，这将加强乌克兰的局势。这仍然是我们关注的事项之一。"

在特朗普1月20日就任总统之前，拜登政府正加紧巩固对乌克兰的支持，因为特朗普频繁抱怨美国对乌克兰的支持成本过高。

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中国银行的担忧

美国财政部官员继续与中国财政部官员进行对话，讨论如何侦查可能协助与俄罗斯战争有关的交易的金融机构活动。耶伦说，过去两年来重建美中经济和金融沟通的努力为这些讨论提供了帮助。

耶伦表示："我绝对不会排除，如果我们有必要的证据，我们会对某家银行实施制裁的可能性。但我们也有渠道讨论具体关切，有时这种沟通也可以产生足够的效果。"

她表示，对中国大型银行的警告已取得成效，使这些银行"非常担心"被切断美元交易的风险。大约一年前，拜登通过行政命令授权财政部对协助战争相关交易的金融机构实施次级制裁。

随着俄罗斯经济越来越依赖军事生产，区分纯商业交易和战争相关交易变得更加困难。

"中方当局认识到，我们使用这些制裁将构成严重威胁，并带来非常不利的后果，"耶伦表示。"他们想与俄罗斯进行贸易，但不希望自己的银行受到制裁。"

耶伦表示，美中金融工作组的最后一次会议将于下周在中国天津举行，但制裁问题不太可能成为主要议题。会议将侧重于金融稳定问题，包括如何应对潜在金融危机的沙盘推演。

她强调，特朗普政府保持与中国的沟通渠道十分重要，并补充说："我认为不能仅依赖领导人之间的会谈。双边关系必须在高级官员层面进行，我们已经在许多事情上进行了建设性合作。"

（路透社）

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