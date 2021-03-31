耐克阿迪被打马赛克 新疆棉争议如何收场？

（德国之声中文网）这场"中国对阵西方"的争端愈加难以收拾。中国国家电视台开始给真人秀嘉宾穿着服饰上明显的耐克、阿迪达斯等西方品牌Logo打马赛克。不光是国家电视台，包括腾讯、芒果TV在内的网络视频平台，以及自媒体博主，都开始给视频内容中出现的有争议品牌标志进行模糊化处理。

《联合早报》注意到，除了一众明星和相关品牌解除合作关系之外，有多档综艺节目都用马赛克对耐克等品牌实施了"封杀"。比如湖南卫视的《乘风破浪的姐姐2》中，不少女明星身上都被打了马赛克，因为耐克等品牌的运动服和运动鞋经常成为她们在训练舞蹈时的首选。

除了《乘风破浪》之外，包括《吐槽大会》、《青春有你3》、《创造营2021》在内的其它综艺节目都面临类似的问题。由于这些节目估计是在"新疆棉"争议曝光之前录制好的，所以事后打马赛克似乎成为了唯一的解决办法。据悉，由于《青你》的节目赞助商中有阿迪达斯，所以"马赛克"工作量更是加倍，导致节目不得不延迟播出。《创造营》也因为赞助商彪马的标志太多而出现了不少"满屏马赛克"的尴尬画面。

H&M和耐克等在中国成为众矢之的

这一措施对于耐克和阿迪达斯这样的西方品牌来说是一种严肃的威胁，因为它们可能会因为"新疆棉"争议而在这个有着14亿人口的世界最大消费市场失去立足之地。人权组织指责新疆地区的棉花采摘过程中存在强迫劳动，因此凡是加入"抵制新疆棉"行列中的西方服装品牌，包括H&M、耐克和阿迪达斯等，都成为了中国市场所抵制的对象。

除了强制劳动之外，人权组织还指控中国在所谓的再教育营中关押多达上百万的维吾尔人；北京则坚称这些机构只是打击极端主义所需的职业培训中心。

新疆的棉花田采收

作为世界上第二大成衣零售商的H&M在这场风波中可谓是首当其冲，不过耐克和阿迪达斯也成为中国网民抵制的对象。

"这场反击行动是由中国的民族主义情绪所驱动，并由中国官方媒体推波助澜，目的是报复国际上对于新疆正在发生的种族灭绝的审视关注"，来自香港的人权活动人士杨政贤（Johnson Yeung）对德国之声表示。他也是"清洁服装"倡议行动（ Clean Clothes）的东亚地区紧急呼吁协调人。

政治和利益选哪边？

西方品牌对新疆棉的抵制，在越来越基于政治信仰的中国消费者看来，是对自己国家声誉的威胁。而作为一个对于许多国际品牌来说已经是举足轻重的市场，中国对自己"底线"的坚持已经越来越强硬。根据摩根斯坦利的估算，中国国内消费总量到2030年有望翻倍，达到12.7万亿美元--这差不多是现在美国国内消费总量的水平。对于西方品牌来说，要想同时兼顾政治立场和经济利益，可能会越来越难以拿捏。这也导致个别企业出现一些自相矛盾的行为。

比如德国时装品牌Hugo Boss在其官方网页上表示，不会直接从新疆采购任何原材料。但是该品牌在新浪微博上的官方账号却向中国消费者保证，"会继续采购和支持新疆棉"。这一和总部立场相悖的帖文后来被删除。

《纽约时报》本周早些时候也刊文指出，虽然很多国际品牌承诺要抵制新疆棉花，但是要信守诺言恐非易事。中国向十几个国家出口未经加工的棉花，其中也包括世界上最大的几家服装生产商。该报的文章指出，中国政府对其西部地区的供应链进行了严格控制，导致棉花材料在溯源上存在困难，人们可能无法确保哪些产品中不含有新疆棉花。

"清洁服装"行动的杨政贤对德国之声表示，西方如果想要成功地抵制新疆棉，必须要依靠"真正有意愿清除强迫劳动"的服装厂商。他举例指出，荷兰服装品牌"We Fashion"已经承诺停止使用新疆棉，尽管该公司在中国并未开设店铺。此外英国零售商玛莎百货（M&S）也对反对强迫劳动的倡议表示了支持。

"鉴于中国官方的强力管控，我们必须要坚持施压很长时间才行"，杨政贤说。

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