耐克涉新疆強迫勞動 遭加拿大監察機構調查

（德國之聲中文網）加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）週二（7月11日）發布初步評估報告，對耐克加拿大子公司（Nike Canada）與皇朝金礦（Dynasty Gold）分別展開調查。這2間企業的供應鏈及中國業務，涉嫌使用或受益於對維吾爾人的強迫勞動。

路透社指出，這是自該辦公室2021年設立投訴機制以來，首度發起這類調查；過去加拿大亦無其他機構曾進行類似調查。



中國向來駁斥上述有關新疆強迫勞動的指控。11日，中國駐加拿大使在一份聲明中再次予以否認。

去年6月，有28個民間團體聯合對13間加拿大企業的海外業務提出投訴，其中包含此2案，另外11案的評估報告與後續措施將於未來幾週另行發布。

監察員梅耶賀弗（Sheri Meyerhoffer）透過聲明表示，該機構的使命是以公平公正的方式解決涉及人權的申訴案，盼藉此「幫助受影響的人，並促使相關企業對商業行為負起責任」。

聯合國人權事務高級專員辦公室去年發布報告指，中國政府在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是「可信」的，且可能構成反人類罪。當時，中國駐聯合國大使張軍表示北京「堅決反對」該報告的評估，並稱「所謂的新疆問題完全是出於政治動機而編造的謊言」。

耐克和皇朝金礦面臨哪些指控？

根據加拿大監察機構報告，提出申訴的民間團體引用澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）2020年的報告《出售維吾爾人》（Uyghurs for sale），指控耐克與中國的青島泰光製鞋、浩緣朋製衣、溢達紡織等企業有生意往來；這些中企涉嫌雇用被強迫「再教育」的維吾爾人，或是將維吾爾工人從新疆「出口」到其他省份工作。

民間團體呼籲，耐克應採取合理措施，確保其產品原料不是來自新疆。面對指控，耐克今年2月回應稱已向供應商確認未使用產自新疆的紡織材料，且已強化其監督程序，並未發現供應鏈中有雇用維吾爾人。耐克否認與浩緣朋等企業有關。

皇朝金礦被指控其新疆礦區使用或受益於強迫勞動。民間團體主張，儘管皇朝金礦在中國的礦區營運可能是由地方的合作夥伴控制，但仍有責任確保礦區未使用強迫勞動。對此，皇朝金礦稱已於2008年停止在新疆採礦，主張相關的人權疑慮是在該公司撤離新疆之後才發生。

針對加拿大監察機構11日發布的報告，皇朝金礦透過郵件回覆路透社，稱指控「完全沒有根據」；耐克未立即回覆置評請求。

美沃奇涉中國監獄的強迫勞動

11日，還有另一間企業遭控涉嫌強迫勞動：美國國會質疑，美沃奇專業電動工具公司（Milwaukee Tool）曾雇用中國監獄囚犯。根據路透社，共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在一封信函內，詢問美沃奇是否確實監督供應鏈並調查相關指控。

據非營利媒體威斯康辛觀察（Wisconsin Watch）報導，曾遭中國關押5年的台灣人權倡議者李明哲表示他曾被迫一天工作13個小時，跟其他中國囚犯一起替美沃奇縫製工作手套。該公司的供應商之一、上海賽立特安全用品公司遭控曾外包工作給湖南省的監獄。

對此，美沃奇回應路透社稱，該公司具有「嚴格的政策與程序」來確保產品無涉強迫勞動，主張「未發現證據佐證相關指控」。美沃奇隸屬於香港的創科實業。

美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》去年正式生效，許多跨國零售業者因在中國的業務而面臨國會檢視。今年5月，美國國會議員亦曾致函耐克、阿迪達斯（Adidas）、Shein、Temu等公司，詢問其產品是否使用來自新疆的原料。有些美國官員還指控，中國曾將囚犯從新疆轉移到其他省份的工廠；對此，中國多次否認。中國大使館未立即回應路透社置評請求。

媒体：美国企业参与中国转移新疆维族劳工

（綜合報導）

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