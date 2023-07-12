耐克涉新疆強迫勞動 遭加拿大監察機構調查

加拿大民間團體指控，耐克的加拿大子公司及皇朝金礦的供應鏈可能涉及維吾爾人的強迫勞動，但企業並未採取足夠的防止與補救措施。另一間公司「美沃奇」則遭美國議員質疑曾雇用中國監獄囚犯，包含台灣人權工作者李明哲。
（德國之聲中文網）加拿大企業責任監察員辦公室（CORE）週二（7月11日）發布初步評估報告，對耐克加拿大子公司（Nike Canada）與皇朝金礦（Dynasty Gold）分別展開調查。這2間企業的供應鏈及中國業務，涉嫌使用或受益於對維吾爾人的強迫勞動。
路透社指出，這是自該辦公室2021年設立投訴機制以來，首度發起這類調查；過去加拿大亦無其他機構曾進行類似調查。
中國向來駁斥上述有關新疆強迫勞動的指控。11日，中國駐加拿大使在一份聲明中再次予以否認。
去年6月，有28個民間團體聯合對13間加拿大企業的海外業務提出投訴，其中包含此2案，另外11案的評估報告與後續措施將於未來幾週另行發布。
監察員梅耶賀弗（Sheri Meyerhoffer）透過聲明表示，該機構的使命是以公平公正的方式解決涉及人權的申訴案，盼藉此「幫助受影響的人，並促使相關企業對商業行為負起責任」。
聯合國人權事務高級專員辦公室去年發布報告指，中國政府在新疆對維吾爾人及其他少數民族實施酷刑的指控是「可信」的，且可能構成反人類罪。當時，中國駐聯合國大使張軍表示北京「堅決反對」該報告的評估，並稱「所謂的新疆問題完全是出於政治動機而編造的謊言」。
根據加拿大監察機構報告，提出申訴的民間團體引用澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）2020年的報告《出售維吾爾人》（Uyghurs for sale），指控耐克與中國的青島泰光製鞋、浩緣朋製衣、溢達紡織等企業有生意往來；這些中企涉嫌雇用被強迫「再教育」的維吾爾人，或是將維吾爾工人從新疆「出口」到其他省份工作。
民間團體呼籲，耐克應採取合理措施，確保其產品原料不是來自新疆。面對指控，耐克今年2月回應稱已向供應商確認未使用產自新疆的紡織材料，且已強化其監督程序，並未發現供應鏈中有雇用維吾爾人。耐克否認與浩緣朋等企業有關。
皇朝金礦被指控其新疆礦區使用或受益於強迫勞動。民間團體主張，儘管皇朝金礦在中國的礦區營運可能是由地方的合作夥伴控制，但仍有責任確保礦區未使用強迫勞動。對此，皇朝金礦稱已於2008年停止在新疆採礦，主張相關的人權疑慮是在該公司撤離新疆之後才發生。
針對加拿大監察機構11日發布的報告，皇朝金礦透過郵件回覆路透社，稱指控「完全沒有根據」；耐克未立即回覆置評請求。
11日，還有另一間企業遭控涉嫌強迫勞動：美國國會質疑，美沃奇專業電動工具公司（Milwaukee Tool）曾雇用中國監獄囚犯。根據路透社，共和黨眾議員史密斯（Chris Smith）和民主黨參議員默克利（Jeff Merkley）在一封信函內，詢問美沃奇是否確實監督供應鏈並調查相關指控。
據非營利媒體威斯康辛觀察（Wisconsin Watch）報導，曾遭中國關押5年的台灣人權倡議者李明哲表示他曾被迫一天工作13個小時，跟其他中國囚犯一起替美沃奇縫製工作手套。該公司的供應商之一、上海賽立特安全用品公司遭控曾外包工作給湖南省的監獄。
對此，美沃奇回應路透社稱，該公司具有「嚴格的政策與程序」來確保產品無涉強迫勞動，主張「未發現證據佐證相關指控」。美沃奇隸屬於香港的創科實業。
美國的《防止強迫維吾爾人勞動法》去年正式生效，許多跨國零售業者因在中國的業務而面臨國會檢視。今年5月，美國國會議員亦曾致函耐克、阿迪達斯（Adidas）、Shein、Temu等公司，詢問其產品是否使用來自新疆的原料。有些美國官員還指控，中國曾將囚犯從新疆轉移到其他省份的工廠；對此，中國多次否認。中國大使館未立即回應路透社置評請求。
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