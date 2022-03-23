 考慮把俄羅斯逐出G20 歐美踢中國鐵板 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.03.2022

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考慮把俄羅斯逐出G20 歐美踢中國鐵板

俄羅斯總統普丁計劃參加年底在印尼舉行的G20峰會，但在入侵烏克蘭戰事未歇下，美國和盟友正在考慮禁止他參加，北京則再次表達相反立場。

Indonesien Jakarta G20 Finanzminister Treffen

圖為2022年2月17日G20在印尼雅加達舉行財長會議後，各國財長合照。現在外界關注，面對俄羅斯總統普丁表態參與年底的G20首腦會議，各國如何回應。

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北京称，“俄罗斯是G20重要成员，任何成员都无权将其开除”，以此回应西方对于俄罗斯是否应继续留在G20的讨论。显然，中国在俄乌问题上仍然没有选择站在西方阵营。有分析认为，中国避免批评俄罗斯的做法已削弱了其自称的中立国主张，是两面手法。

俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。

烏克蘭22日再度呼籲中國在停止俄烏戰爭的過程中，發揮更明顯的作用。與此同時，俄羅斯政府發言人接受CNN訪問時，聲稱烏克蘭目前沒有發生戰爭。

俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一直不願意發出譴責，官方也多次重申堅持和談的立場。但在莫斯科持續侵略下，中國的立場在各種國際場合受到質疑。

（德國之聲中文網）針對俄羅斯可否留在二十國集團（G20）、俄總統普丁可否參加今年底在印度尼西亞舉辦的G20峰會，中國外交部週三（3月23日）在例行記者會上表示，俄羅斯是集團重要成員，「任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格」。

發言人汪文斌強調，「二十國集團應實踐真正的多邊主義，加強團結合作」，並說：「中方支持印尼主席國圍繞『共同復甦，強勁復甦』的主題，按照既定議程推進二十國集團各領域合作。」

路透社23日引用消息人士說法，美國及其西方盟友正評估俄羅斯是否應繼續留在G20，稱保留俄羅斯成員地位將減弱該集團效力。

波蘭在22日表示，已向美國商務官員建議，將俄羅斯逐出G20集團，並稱該建議得到了「積極回應」。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也說，G20成員國將不得不作出決定，但這個問題現在不是優先事項。

他說：「當涉及到如何處理世界貿易組織（WTO）和G20的問題時，當務之急是與相關國家討論這個問題，而不是單獨決定......很明顯，我們正忙於其他事情，而不是一起參加這種會議。我們迫切地需要停火。」

Russland Putin

中國未明說對於俄總統普丁參與G20的想法，但表示俄羅斯是重要成員，沒有會員有權將其踢出。

普丁欲出席G20惹議

美國總統拜登24日在布魯塞爾會見盟友時，也預期會討論俄羅斯參與G20的問題。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者：「我們認為，俄羅斯在國際機構和國際社會中不能一切照舊。」

目前擔任G20輪值主席國的俄羅斯駐印尼大使沃羅比娃（Lyudmila Vorobieva）說，普丁打算前往印尼峇里島參加11月的G20峰會。

當被問及俄羅斯可能被踢出G20的建議時，她說這是一個討論經濟問題的論壇，而不是討論像烏克蘭那樣的危機。

她說：「將俄羅斯驅逐出這種論壇不會有助於這些經濟問題的解決。相反，如果沒有俄羅斯，就很難做到這一點。」

路透社引用的消息人士說，俄羅斯出席G20會議將給歐洲國家帶來很大問題，但沒有明確的程序來排除任何一個國家，相關舉動也可能被集團中的其他國家否決，所以部分國家已經開始考慮如果俄羅斯參加，是否應該缺席一事。

印尼外交部則拒絕就要求將俄羅斯排除在G20之外的呼籲發表評論。但印尼央行副行長瓦魯約（Dody Budi Waluyo）21日表示，雅加達的立場是中立的，會利用在G20中的輪值主席位置來試圖解決問題，但在俄羅斯「強烈承諾」要參加下，其他成員不能禁止。

（路透社等）

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