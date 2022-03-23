考慮把俄羅斯逐出G20 歐美踢中國鐵板

（德國之聲中文網）針對俄羅斯可否留在二十國集團（G20）、俄總統普丁可否參加今年底在印度尼西亞舉辦的G20峰會，中國外交部週三（3月23日）在例行記者會上表示，俄羅斯是集團重要成員，「任何成員都沒有權利開除其他國家的成員資格」。

發言人汪文斌強調，「二十國集團應實踐真正的多邊主義，加強團結合作」，並說：「中方支持印尼主席國圍繞『共同復甦，強勁復甦』的主題，按照既定議程推進二十國集團各領域合作。」

路透社23日引用消息人士說法，美國及其西方盟友正評估俄羅斯是否應繼續留在G20，稱保留俄羅斯成員地位將減弱該集團效力。

波蘭在22日表示，已向美國商務官員建議，將俄羅斯逐出G20集團，並稱該建議得到了「積極回應」。德國總理肖爾茨（Olaf Scholz）也說，G20成員國將不得不作出決定，但這個問題現在不是優先事項。

他說：「當涉及到如何處理世界貿易組織（WTO）和G20的問題時，當務之急是與相關國家討論這個問題，而不是單獨決定......很明顯，我們正忙於其他事情，而不是一起參加這種會議。我們迫切地需要停火。」

普丁欲出席G20惹議

美國總統拜登24日在布魯塞爾會見盟友時，也預期會討論俄羅斯參與G20的問題。美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）告訴記者：「我們認為，俄羅斯在國際機構和國際社會中不能一切照舊。」

目前擔任G20輪值主席國的俄羅斯駐印尼大使沃羅比娃（Lyudmila Vorobieva）說，普丁打算前往印尼峇里島參加11月的G20峰會。

當被問及俄羅斯可能被踢出G20的建議時，她說這是一個討論經濟問題的論壇，而不是討論像烏克蘭那樣的危機。

她說：「將俄羅斯驅逐出這種論壇不會有助於這些經濟問題的解決。相反，如果沒有俄羅斯，就很難做到這一點。」

路透社引用的消息人士說，俄羅斯出席G20會議將給歐洲國家帶來很大問題，但沒有明確的程序來排除任何一個國家，相關舉動也可能被集團中的其他國家否決，所以部分國家已經開始考慮如果俄羅斯參加，是否應該缺席一事。

印尼外交部則拒絕就要求將俄羅斯排除在G20之外的呼籲發表評論。但印尼央行副行長瓦魯約（Dody Budi Waluyo）21日表示，雅加達的立場是中立的，會利用在G20中的輪值主席位置來試圖解決問題，但在俄羅斯「強烈承諾」要參加下，其他成員不能禁止。

（路透社等）

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