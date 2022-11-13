国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10％，或65岁以上人口占总人口的比重达到7％作为国家或地区进入老龄化社会的标准。

德国是老龄化严重的国家，在老年人护理方面也严重缺乏专业人才。中国由于实行了30多年计划生育，认为减缓人口增长，也在逐渐呈现社会老龄化趋势。