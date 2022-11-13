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国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10％，或65岁以上人口占总人口的比重达到7％作为国家或地区进入老龄化社会的标准。
德国是老龄化严重的国家，在老年人护理方面也严重缺乏专业人才。中国由于实行了30多年计划生育，认为减缓人口增长，也在逐渐呈现社会老龄化趋势。
日本人为之自豪的医保系统正面临挑战：缴纳医保费用的年轻人群正在缩减，唯一的解决方案似乎是提高保费，但是日本公众对此难以接受。
在中国出生率创历史新低的背景下，当局近日宣布了一系列支持生育、改善托育服务的措施，包括“减少非医学需要的人工流产”、“住房政策向多子女家庭倾斜”、“幼儿园可收2~3岁幼儿”等。中国卫健委称，“婴幼儿无人照料是阻碍生育首要因素”。不过网友们则纷纷表示，首要因素是“币子”和“房子”。
来自七个国家的年轻人正在为一个共同的目标而努力：他们正在德国接受职业培训，希望将来成为专业护工。
中国国家统计局本周公布的人口和经济数据引起了德语媒体的关注：中国人口是否面临萎缩？中国经济的高增长是否走到了尽头？
根据中国国家统计局周一发布的数据，2021年中国内地31个省份出生人口为1062万人，比2020年明显下降。中国人口老龄化的速度显然要比预期更快。专家指出，放宽生育限制对于提高人口出生率的作用有限，中国距离所谓“生育友好型社会”还有很大差距。
最新统计数字显示，中国的人口出生率跌破千分之十，创下43年来的最低。有专家担心，中国将提前迎来人口负增长。
《新苏黎世报》评论称，虽然维园守夜被禁，但香港街头仍亮起悼念六四的灯火烛光，显示出港人已做好继续为民主理想奋斗的准备。《世界报》指出，中国独裁的家庭政策相当危险。
昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。
美國中央情報局4月發佈預測報告指，2021年台灣的生育率可能位列全球最低。台灣社會該如何面對此議題？
《世界报》担忧地指出，尽管中国面临老龄化危机，但是中国学生中的高材生数量依然远远超越欧美。《明镜周刊》则认为，中国模式正在彻底搅动全球经济，而德国企业似乎还没有适应这一点。
《南德意志报》评论称，声称重视隐私保护的苹果，在中国市场的巨大利益面前仍做出了退让。《法兰克福汇报》指出，人口结构的老化将危及中国的进一步崛起。
《世界报》指出，中国的生育率降低及人口老龄化趋势，都将成为北京“两个一百年”目标的绊脚石。《法兰克福评论报》则警告，中国对西巴尔干地区准欧盟国家的影响力逐渐加深。
中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。
据中国5月11日公布的第七次全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年，中国大陆育龄妇女总和生育率为1.3，和日本、意大利等老龄化社会类似。
中国人口的老龄化趋势日益严重，而与此同时，尽管取消了强制的一胎化政策，出生率却仍在下降。人口结构的变化已经对中国的社会发展构成了挑战。
延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。
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