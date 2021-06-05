为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10％，或65岁以上人口占总人口的比重达到7％作为国家或地区进入老龄化社会的标准。
德国是老龄化严重的国家，在老年人护理方面也严重缺乏专业人才。中国由于实行了30多年计划生育，认为减缓人口增长，也在逐渐呈现社会老龄化趋势。
《新苏黎世报》评论称，虽然维园守夜被禁，但香港街头仍亮起悼念六四的灯火烛光，显示出港人已做好继续为民主理想奋斗的准备。《世界报》指出，中国独裁的家庭政策相当危险。
昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。
美國中央情報局4月發佈預測報告指，2021年台灣的生育率可能位列全球最低。台灣社會該如何面對此議題？
《世界报》担忧地指出，尽管中国面临老龄化危机，但是中国学生中的高材生数量依然远远超越欧美。《明镜周刊》则认为，中国模式正在彻底搅动全球经济，而德国企业似乎还没有适应这一点。
中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。
据中国5月11日公布的第七次全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年，中国大陆育龄妇女总和生育率为1.3，和日本、意大利等老龄化社会类似。
中国人口的老龄化趋势日益严重，而与此同时，尽管取消了强制的一胎化政策，出生率却仍在下降。人口结构的变化已经对中国的社会发展构成了挑战。
延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。
据中国公安部提供的数据，在新冠大流行瘟疫重创经济、影响建立家庭决定的背景下，2020年，中国新生儿数量同比锐减15%。
德语媒体近日聚焦中国崛起这个话题。其中《南德意志报》评论文章指出，即便是美国也无法阻止中国在经济上继续崛起，因此美欧必须合作、共寻对策；德国《时代周报》的专栏文章则称，中国的崛起存在“阿卡琉斯之踵”。
加速气候变化的是人类过度消耗地球资源，而非地球上的人口过剩。随着生育率的不断下降，世界人口可能在未来40年内就已达到顶峰，其中日本和西班牙的人口将减半。
中国国家主席习近平上周高调出访缅甸，这是中国最高领导人20年来首次访问缅甸。
中国经济目前遇到的困难，与90年代的日本泡沫破裂是否具有可比性？面对中国企业的强有力挑战，欧盟原有的反垄断原则是否已经过时？德语报刊评论版关注了这些话题。
一项研究显示，鉴于德国劳动人口紧缺，仅仅寄希望于欧盟内部移民是无法弥补空缺的，德国还必须每年从非欧盟国家引进14.6万名技术工人才能够保证经济发展不被“拖后腿”。
劳动年龄人口减少、老龄人口增加——随着人口增速的放缓，中国可能会面临一系列社会问题。
日本通过新法引进更多外国劳工，以解决国内劳动力短缺问题。批评者认为新法将会影响日本社会凝聚力，而且不能保障劳工权利。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式