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老龄化

国际上通常把60岁以上的人口占总人口比例达到10％，或65岁以上人口占总人口的比重达到7％作为国家或地区进入老龄化社会的标准。

德国是老龄化严重的国家，在老年人护理方面也严重缺乏专业人才。中国由于实行了30多年计划生育，认为减缓人口增长，也在逐渐呈现社会老龄化趋势。

People hold up their phones with the light on in the Causeway Bay district of Hong Kong on June 4, 2021, after police closed the venue where Hong Kong people traditionally gather annually to mourn the victims of China's Tiananmen Square crackdown in 1989 which the authorities have banned citing the coronavirus pandemic and vowed to stamp out any protests on the anniversary. (Photo by ISAAC LAWRENCE / AFP)

德语媒体：严刑峻法管不了港人的心   05.06.2021

《新苏黎世报》评论称，虽然维园守夜被禁，但香港街头仍亮起悼念六四的灯火烛光，显示出港人已做好继续为民主理想奋斗的准备。《世界报》指出，中国独裁的家庭政策相当危险。
FILE PHOTO: Two women and their babies pose for photographs in front of the giant portrait of late Chinese chairman Mao Zedong on the Tiananmen Gate in Beijing November 2, 2015. REUTERS/Kim Kyung-Hoon/File Photo

德语媒体：如果在卧室里消极抵抗“三孩政策”…… 01.06.2021

昨天，中国官方公布了修正后的“三孩生育政策”。《南德意志报》分析认为，当今中国年轻夫妇的负担已经相当重，两个孩子都养不起，更奢谈“三孩”。《法兰克福汇报》评论认为，中国的制度就是要求人民顺从，所以“官方在生育计划问题上的‘支持’落到相关人员头上就会变成压力”。

台灣少子化有解嗎？ 28.05.2021

美國中央情報局4月發佈預測報告指，2021年台灣的生育率可能位列全球最低。台灣社會該如何面對此議題？
05.11.2018, China: ©/MAXPPP - SHANGHAI, CHINA - NOVEMBER 05: A Kuka mechanical arm works during the opening of China International Import Expo (CIIE) at the National Exhibition and Convention Center on November 5, 2018 in Shanghai, China. The first China International Import Expo is held on November 5-10 in Shanghai. (Photo by Wu Jun/VCG) Foto: MAXPPP |

德语媒体：中国在奔跑 欧洲在散步 25.05.2021

《世界报》担忧地指出，尽管中国面临老龄化危机，但是中国学生中的高材生数量依然远远超越欧美。《明镜周刊》则认为，中国模式正在彻底搅动全球经济，而德国企业似乎还没有适应这一点。
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不愿生娃怎么办？北大教授出奇招 12.05.2021

中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。
12.05.2018 +++ --FILE--A baby interacts with a sculpture in the shape of a character of British animated series Peppa Pig in Nanjing city, east China's Jiangsu province, 12 May 2018. Entertainment One, the British company behind the hit children's animation Peppa Pig, has reported strong annual results. Before tax, profits doubled to a figure of ¡ê78 million. The company credited Peppa's success in China as being a key factor in the excellent results. The series has been viewed in the country more than 45 billion times. What makes Peppa Pig's success in China all the more impressive is the fact that she was first available to Chinese viewers in 2015 šC so those views have all occurred in the last three years. Peppa is also proving to be successful on Chinese social media platforms, with a growing presence on Weibo and WeChat. Speaking last year, after Peppa Pig had been released on three Chinese on demand services, Olivier Dumont, Managing Director of Entertainment One Family said: We are thrilled to welcome our new broadcast partners for Peppa in China and we're confident that these additional consumer touchpoints will significantly increase exposure for the brand as it continues to grow in popularity. Building Peppa Pig's digital footprint in the territory, through app downloads and social media channels, enables us to engage with audiences beyond the TV show and create the loyal fanbase that is key to its longevity. Foto: Fang Dongxu/Imaginechina/dpa |

中国公布七普结果：出生率下降、老龄化加剧 11.05.2021

据中国5月11日公布的第七次全国人口普查结果，中国大陆过去10年是1950年代以来人口增长速度最慢的10年，年平均增长率为0.53%。2020年，中国大陆育龄妇女总和生育率为1.3，和日本、意大利等老龄化社会类似。
An elderly woman walks along a street in Shanghai on March 6, 2017. / AFP PHOTO / Johannes EISELE (Photo credit should read JOHANNES EISELE/AFP via Getty Images)

德语媒体： 中国的人口困局 11.05.2021

中国人口的老龄化趋势日益严重，而与此同时，尽管取消了强制的一胎化政策，出生率却仍在下降。人口结构的变化已经对中国的社会发展构成了挑战。
A Chinese woman lifts her child in front of a family planning propaganda advertisement in Xinshao county, central Chinas Hunan province, February 2005. Foto: Lv jianshe/Imaginechina +++(c) dpa - Report+++ |

客座评论：人口危机显现，但中国政府为什么不愿放弃对生育的控制 11.05.2021

延迟一个月后，中国官方公布了第七次人口普查数据。不出人们所料，中国人口增长率继续下跌。不少专家早已对此提出警告。但专栏作者邓聿文指出，在中国，人口和生育问题不单纯是个经济和人权问题，更是一个政治问题。
Bildunterschrift:Yu Qiuyan (R) holds her newborn baby girl Li Muhua in her room at the Antai maternity hospital in Beijing on January 26, 2012. As China welcomes the year of the dragon -- considered to be the most auspicious zodiac symbol in the Chinese lunar calendar -- the country is expecting a five percent increase in the number of babies born in 2012, state-run news agency Xinhua recently reported. Similar increases in birth rates are expected in Taiwan and Hong Kong with would-be parents keen to capitalise on the good fortune, intelligence, and success that dragon-babies are believed to inherit. AFP PHOTO / Ed Jones (Photo credit should read Ed Jones/AFP/Getty Images)

去年中国生育率大幅下降 09.02.2021

据中国公安部提供的数据，在新冠大流行瘟疫重创经济、影响建立家庭决定的背景下，2020年，中国新生儿数量同比锐减15%。
A mechanical installation named Long Ma makes it way during the Long Ma performance in front of the National Stadium, also known as the Bird's Nest, in Beijing October 17, 2014. Long Ma, a 17-meter (56-ft) long and 15-meter (49-ft) tall mechanized dragon sculpture, and The Spider, a 5.7-meter (19-ft) tall and 6-meter (20-ft) wide machine, are operated by French performance art company La Machine. The structures are operated by an automatic control system and electronic equipment. The performance, which combines Chinese culture and French art, was held in Beijing in honour of the 50th anniversary of the establishment of diplomatic relations between the two countries, an organiser of the event said. REUTERS/Kim Kyung-Hoon (CHINA - Tags: POLITICS SOCIETY)

德语媒体：西方应该害怕中国崛起吗? 02.02.2021

德语媒体近日聚焦中国崛起这个话题。其中《南德意志报》评论文章指出，即便是美国也无法阻止中国在经济上继续崛起，因此美欧必须合作、共寻对策；德国《时代周报》的专栏文章则称，中国的崛起存在“阿卡琉斯之踵”。
Stadt, Menschenmenge, Fußgänger Sommer, außen, Fußgängerzone, Fußweg, Passanten, Menschen, Menschenmasse, Masse, Leute, Männer, Frauen, Heimweg, Feierabend, Arbeitsweg, gehen, Bewegung (Foto: picture alliance / Janusz Pokorski / VisualEyze) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

全球人口减少对环境意味着什么？ 06.09.2020

加速气候变化的是人类过度消耗地球资源，而非地球上的人口过剩。随着生育率的不断下降，世界人口可能在未来40年内就已达到顶峰，其中日本和西班牙的人口将减半。
A police van drives by a banner welcoming Chinese President Xi Jinping ahead of his visit to Myanmar in Naypyitaw, Myanmar, January 16, 2020. REUTERS/Ann Wang

德语媒体：缅甸重回中国怀抱 20.01.2020

中国国家主席习近平上周高调出访缅甸，这是中国最高领导人20年来首次访问缅甸。
Senior citizens relax on the Duolun Road on February 21, 2009 in Shanghai, China. The Shanghai Government has finalized new residency regulations under which those who hold a Shanghai Residence Card (temporary stay permit) and have already lived in the city for a time span of at least seven years might be qualified for permanent residency in 2009. The city has approximately 6 million temporary stay permit holders. (Photo by China Photos/Getty Images)

德语媒体：此一时 彼一时也 04.04.2019

中国经济目前遇到的困难，与90年代的日本泡沫破裂是否具有可比性？面对中国企业的强有力挑战，欧盟原有的反垄断原则是否已经过时？德语报刊评论版关注了这些话题。
LEIPZIG, GERMANY - APRIL 18: A training teacher talks to a trainee at a metal works training center at BMW Group Plant Leipzig on April 18, 2018 in Leipzig, Germany. Germany. Steinmeier is visiting the factory as part of a week-long series of events to highlight the country's system of dual job education, which combines classroom-format education with practical, hands-on training. Germany's economy, which is heavily dependent on manufacturing, is currently strong with low unemployment and is facing a severe shortage of skilled labor. The problem is being compounded by a growing percentage of young Germans who are opting for a university education rather than vocational training. (Photo by Jens-Ulrich Koch/Getty Images)

研究：德国每年需要26万技术移民来“填空” 12.02.2019

一项研究显示，鉴于德国劳动人口紧缺，仅仅寄希望于欧盟内部移民是无法弥补空缺的，德国还必须每年从非欧盟国家引进14.6万名技术工人才能够保证经济发展不被“拖后腿”。
Chinesen beim Wandzeitung lesen im Beihai Park April 2014 | Verwendung weltweit

报告：2018中国人口增速继续放缓 21.01.2019

劳动年龄人口减少、老龄人口增加——随着人口增速的放缓，中国可能会面临一系列社会问题。
07.12.2018 *** Over view shows a plenary session of the upper house at parliament in Tokyo on December 7, 2018. - Japan's ruling parties aim to pass through parliament on a bill to bring more blue-collar foreign workers into the country. (Photo by Kazuhiro NOGI / AFP) (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

劳动力短缺！日本颁新法增引外国劳工 09.12.2018

日本通过新法引进更多外国劳工，以解决国内劳动力短缺问题。批评者认为新法将会影响日本社会凝聚力，而且不能保障劳工权利。
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