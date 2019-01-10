“老赖”无隐私、名誉权？网民纷纷谈

（德国之声中文网）《河北日报》1月28日报道，河北省法院自主研发微信小程序"老赖地图"，可扫描出方圆500米以内的"老赖"数量，并可点击显示"老赖"的身份证和家庭住址部分信息。

河北省法院的一名工作人员称，可将失信人信息页面分享到朋友圈。这名工作人员称，这是使用互联网技术对"老赖"进行"精准曝光"，利用社会压力和熟人圈子对"老赖"进行"精准围剿"。

"老赖"就该"伤害"？

新华网转载《北京青年报》评论，称"老赖地图"值得点赞、推广。其中写道："曝光老赖既是法院权力也是义务，且曝光本身就蕴含着对老赖隐私权、名誉权的限制和'伤害'。"

网民看法纷纭。在一个以网络技术娱乐为主题的论坛上，有人赞同，建议再加个弹幕，让附近的看见老赖能加个辱骂的标签。有人说能不能在脑门上刺字。

有人说，我市已经在市中心临街大屏幕上滚动播放老赖名字加身份证号了。有人说，这是不是宝可梦捉怪游戏？

不过也有人说，论坛发布的那张截图"老赖"密度高，恐怕是因为是在省委省政府附近，是跑去上访的人。

有人说，一旦你欠了钱，你就已经"社会性死亡"了。

有人说：你看看有多少民营企业因为一两个官司导致周转不灵，直接变成老赖的。有的民事诉讼的老赖是有钱不还，但还有些老赖是背着公司的债。反正中国的破产法什么时候能完善了，再说老赖的事吧。

另一位网友赞同他的说法，补充说：老赖有真的骗钱为目的,也有为了周转为了生产卖车卖房、抵押房产，最后因为各种原因搞得几乎家破的程度。……有多少是民间借贷的纠纷，归根结底就是因为没有办法。如果政策稍微多扶持一点中小微型民企，如果银行信贷可以多支持一点民企，如果环保时的政策能多认真调研一点，如果……

一位网友说，通过侵犯他人名誉权和隐私权的方式执法，居然还有人叫好？立即有人回应说，老赖还有名誉权，这是我听过最好笑的笑话了。

英国《每日电讯报》1月24日即报道此事。报道引述墨尔本大学研究中国的高级讲师Delia Lin说，"老赖地图"标志着社会信用体系出乎预期的迅速升级。她说，那些无偿债能力的人不得不受到这样的"监控与公开羞辱"。

根据中国国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要》，目标是，到2020年，覆盖全社会的征信系统基本建成，守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用。

据中国官方消息，截至2018年末，全国法院累计发布失信被执行人名单1277万人次，累计限制购买飞机票1704万人次，限制购买动车高铁票544万人次。