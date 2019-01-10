 “老赖”无隐私、名誉权？网民纷纷谈 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

“老赖”无隐私、名誉权？网民纷纷谈

河北法院开发出一款手机应用，名为"老赖地图"，可查询方圆500米内"老赖"信息。网民问这难道是最新款的宝可梦捉怪？"老赖"没有名誉权？

Weibo und andere Messenger (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Da Qing)

（德国之声中文网）《河北日报》1月28日报道，河北省法院自主研发微信小程序"老赖地图"，可扫描出方圆500米以内的"老赖"数量，并可点击显示"老赖"的身份证和家庭住址部分信息。

河北省法院的一名工作人员称，可将失信人信息页面分享到朋友圈。这名工作人员称，这是使用互联网技术对"老赖"进行"精准曝光"，利用社会压力和熟人圈子对"老赖"进行"精准围剿"。

"老赖"就该"伤害"？

新华网转载《北京青年报》评论，称"老赖地图"值得点赞、推广。其中写道："曝光老赖既是法院权力也是义务，且曝光本身就蕴含着对老赖隐私权、名誉权的限制和'伤害'。"

网民看法纷纭。在一个以网络技术娱乐为主题的论坛上，有人赞同，建议再加个弹幕，让附近的看见老赖能加个辱骂的标签。有人说能不能在脑门上刺字。

DW.COM

大赦国际在德国总统施泰因迈尔结束访问中国之际，公开呼吁应警惕中国挑战人权标准的做法。 (10.12.2018)

中国制定10年战略，欲成为世界人工智能领先国家。该战略内涵如何？我们是否有理由担心？ (22.09.2018)

要在中国的公共场合躲避摄像监控，并非易事。这里蕴含着亿万商机，同时也潜藏着巨大的危险。 (17.04.2018)

有人说，我市已经在市中心临街大屏幕上滚动播放老赖名字加身份证号了。有人说，这是不是宝可梦捉怪游戏？

不过也有人说，论坛发布的那张截图"老赖"密度高，恐怕是因为是在省委省政府附近，是跑去上访的人。

有人说，一旦你欠了钱，你就已经"社会性死亡"了。

有人说：你看看有多少民营企业因为一两个官司导致周转不灵，直接变成老赖的。有的民事诉讼的老赖是有钱不还，但还有些老赖是背着公司的债。反正中国的破产法什么时候能完善了，再说老赖的事吧。

另一位网友赞同他的说法，补充说：老赖有真的骗钱为目的,也有为了周转为了生产卖车卖房、抵押房产，最后因为各种原因搞得几乎家破的程度。……有多少是民间借贷的纠纷，归根结底就是因为没有办法。如果政策稍微多扶持一点中小微型民企，如果银行信贷可以多支持一点民企，如果环保时的政策能多认真调研一点，如果……

一位网友说，通过侵犯他人名誉权和隐私权的方式执法，居然还有人叫好？立即有人回应说，老赖还有名誉权，这是我听过最好笑的笑话了。

英国《每日电讯报》1月24日即报道此事。报道引述墨尔本大学研究中国的高级讲师Delia Lin说，"老赖地图"标志着社会信用体系出乎预期的迅速升级。她说，那些无偿债能力的人不得不受到这样的"监控与公开羞辱"。

根据中国国务院印发的《社会信用体系建设规划纲要》，目标是，到2020年，覆盖全社会的征信系统基本建成，守信激励和失信惩戒机制全面发挥作用。

据中国官方消息，截至2018年末，全国法院累计发布失信被执行人名单1277万人次，累计限制购买飞机票1704万人次，限制购买动车高铁票544万人次。

观看视频 03:09
直播
03:09 分钟

中国的“透明公民”

相关音频视频

中国的“透明公民”  

相关内容

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen USA und China

德语媒体：美中走上缓和路线 10.01.2019

德语媒体关注美中新一轮贸易谈判，尽管没传出具体消息，仍被视为发出乐观信号。此外，中国的社会信用体系也是受关注的话题，德媒记者采访到一位“失信者”。

Filmszene Black Mirror

德语媒体：《黑镜》成真？ 29.12.2018

《法兰克福汇报》评论文章指出，对于中国投资者而言，德国市场正在失去吸引力。这虽让德国政府内部的一些人感到欣慰，但过犹不及。西德广播电台则发文称，英剧《黑镜》中的评分社会正在中国成为现实。

Peugeot Citroen Produktion in China

大赦国际：­中国的社会信用体系是监控错位 10.12.2018

大赦国际在德国总统施泰因迈尔结束访问中国之际，公开呼吁应警惕中国挑战人权标准的做法。

广告

媒体看中国

Hongkong - Xi Jinping - Kundgebung (picture alliance/AP/N. Han Guan)

墙外文摘：贸易战给香港“逃生”机会？

有评论认为，中美两国势必嵌入长期互斗，置身其中的香港应当审视自身优势与价值，重塑香港本应有的全球视野与国际定位，才可化挑战为机遇。 