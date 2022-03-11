 “老朋友”出面调停？施罗德赴俄会普京 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.03.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

“老朋友”出面调停？施罗德赴俄会普京

自俄罗斯对乌克兰发动战争以来，身为“普京好友”的德国前总理施罗德面临舆论压力。不少人批评他未鲜明表态反战，也没有辞去在俄罗斯石油公司的高管职位。如今他前往莫斯科与普京会谈，能否起到斡旋调停的作用？

Bildkombo | Wladimir Putin und Gerhard Schröder

（德国之声中文网）德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）已经前往莫斯科，和俄罗斯总统普京就乌克兰战争进行会谈。之前美国媒体Politico和德国《图片报》（Bild）的有关报道如今已经得到德新社的证实。

跟据德新社的报道，施罗德和普京已经在周四晚进行了第一次会面。目前尚不清楚他们随后是否还计划进行更多的交谈。施罗德在任期间，与普京建立了较好的私人关系。因此自战争开始以来，这位前总理也在德国面临舆论压力，他被指责没有放弃俄企的高薪职位，也没有鲜明反战、与普京保持距离。

Schröder gratuliert Putin zum 53. Geburtstag

资料照片：2005年10月7日，普京53岁生日当天

DW.COM

自俄罗斯入侵起，乌克兰就要求西方提供战机，抵抗俄军空袭。不过，这是一件非常棘手的事情。从作为一个整体的北约到每个成员国，都无意冒被俄罗斯视为战争一方的风险。日前（3月8日），华盛顿便婉拒了华沙提出的转手设在德国境内的美国空军基地向乌克兰送去波兰现有战机的建议。

乌克兰驻德国大使安德烈·梅尔尼克在接受德国《世界报》采访时批评德国不肯停止从俄罗斯进口能源的做法是“向乌克兰背后捅刀”。他判断普京不会发动核战争，继续呼吁北约在乌克兰设置禁飞区，“让我们瞧瞧普京是否有胆量让他的战机起飞”。

中国外交部长王毅3月7日在两会记者会上表示，中俄两国是“彼此最重要的紧密邻邦和战略伙伴”。德国政治学者桑德施奈德分析指出，为中国在乌克兰战争的问题上不会很快就摆出一个清晰的态度。

德国总理肖尔茨公开表示，前总理施罗德应离开俄罗斯公司，作为前政府首脑，其商业事务已经不仅仅是私人事情。施罗德是俄罗斯总统普京的长期合作伙伴。本周，施罗德手下4名工作人员宣布辞职，以示不满。这位前总理德甲俱乐部荣誉会员的称号也被撤销。

德国现政府此前表示，施罗德此次行程并未知会过柏林方面。在凡尔赛宫参加欧盟峰会的总理肖尔茨被媒体问到相关消息时仅仅回应道：“我对此不做评论。”施罗德本人的办公室也拒绝置评。

不过社民党主席克林拜尔（Lars Klingbeil）周四晚对这位来自社民党的前总理此行做出了谨慎的积极评价。“一切能够有助于结束这场可怕战争的尝试，我们都是欢迎的”，他在德国电视二台（ZDF）的政治访谈节目中说。不过相关努力是否有效，还需拭目以待。他表示自己事先对于施罗德和普京的会面也是毫不知情。施罗德既不是受社民党委托，也不是受现任联邦政府委托前往莫斯科的。

乌克兰请求斡旋？大使否认政府出面

此前Politico的报道称，乌克兰方面请求施罗德出面调停。乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）一周前曾经提出，建议施罗德在乌克兰和俄罗斯之间帮助斡旋。不过这位大使自称并不知晓施罗德前往莫斯科的行程。他对德新社表示：“我很难想象是乌克兰政府出面向施罗德发出的请求。”

从2月24日普京对乌克兰发动战争以来，作为俄罗斯石油公司（Rosneft）监事会主席的施罗德面对德国国内包括来自本党党内的压力也没有辞去这一职务。此前社民党已经向施罗德发出了“最后通牒”，要求他辞去自己在俄罗斯国有企业的职务。

Screenshot vom Instagram Account von Soyeon Schröder-Kim

施罗德夫人Instagram分享的照片

根据德新社的消息，施罗德此次应该是经由伊斯坦布尔前往的莫斯科。他的夫人金素妍周四晚在社交平台Instagram上分享了一张照片。从图像上看她双手交握，像是在闭目祈祷，而背景里能看到窗外的莫斯科红场。

（德新社、北德意志电台）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关音频视频

硝烟之中 告别童年  

中国是乌克兰危机的最佳调解人吗？  

相关内容

10.03.2022, Ukraine, Mariupol: Feuerwehrleute gehen an einem durch Beschuss beschädigten Gebäude in Mariupol vorbei. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

烏控俄軍襲擊人道走廊 普丁淡化制裁影響 11.03.2022

烏克蘭政府3月10日指控俄羅斯再次對人道走廊進行襲擊，而砲擊也擊中了一個核研究機構。與此同時，俄羅斯總統普丁淡化了國際制裁對該國造成的影響，聲稱制裁將使俄羅斯的獨立性更強。

In this photo released by China's Xinhua News Agency, Chinese President Xi Jinping, right, attends a virtual meeting with Russian President Vladimir Putin in Beijing, Wednesday, Dec. 15, 2021. Chinese President Xi Jinping supported Russian President Vladimir Putin in his push to get Western security guarantees precluding NATO's eastward expansion, the Kremlin said Wednesday after the two leaders held a virtual summit. (Yin Bogu/Xinhua via AP)

走鋼索：習近平願意冒險調停俄烏戰爭嗎？ 10.03.2022

俄烏戰爭爆發至今，各方談判進展有限。仍未看見盡頭的戰爭，能不能談出和平？歐盟也把目光拋向了與俄關係親密、但面對烏克蘭危機態度始終曖昧的中國。習近平願意成為俄烏戰爭的調停者嗎？德國之聲訪問中國、俄羅斯、與歐洲的5位專家，剖析北京的顧慮與盤算。

Russia Ukraine Military Operation 8128328 28.02.2022 An electronic scoreboard with information about the exchange rate is seen at a currency exchange office in Moscow, Russia. The Russian rouble lunged to an all-time low on Monday. The Russian central bank raised its key interest rate to 20% from 9.5% to counter risks of rouble depreciation and higher inflation. Vitaliy Belousov / Sputnik Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xVitaliyxBelousovx

西方經濟制裁俄羅斯 能阻止普京嗎？ 03.03.2022

過去幾天，西方針對俄羅斯入侵烏克蘭祭出一系列新的經濟制裁，實際上能對俄羅斯帶來多大衝擊？有觀察分析指出，西方制裁不太可能迫使普京放棄入侵烏克蘭，但俄羅斯民眾肯定會受到損害。

广告

媒体看中国

Vladimir Putin und Xi Jinping

德语媒体：普京的帮凶

死于战火的乌克兰平民人数每天都在增加，而北京方面仍在不断重申“坚如磐石的中俄友谊”。中国一直拒绝谴责俄罗斯发起的战争，甚至拒绝承认乌克兰现在发生的一切是一场战争。  