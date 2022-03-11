“老朋友”出面调停？施罗德赴俄会普京

（德国之声中文网）德国前总理施罗德（Gerhard Schröder）已经前往莫斯科，和俄罗斯总统普京就乌克兰战争进行会谈。之前美国媒体Politico和德国《图片报》（Bild）的有关报道如今已经得到德新社的证实。

跟据德新社的报道，施罗德和普京已经在周四晚进行了第一次会面。目前尚不清楚他们随后是否还计划进行更多的交谈。施罗德在任期间，与普京建立了较好的私人关系。因此自战争开始以来，这位前总理也在德国面临舆论压力，他被指责没有放弃俄企的高薪职位，也没有鲜明反战、与普京保持距离。

德国现政府此前表示，施罗德此次行程并未知会过柏林方面。在凡尔赛宫参加欧盟峰会的总理肖尔茨被媒体问到相关消息时仅仅回应道：“我对此不做评论。”施罗德本人的办公室也拒绝置评。

不过社民党主席克林拜尔（Lars Klingbeil）周四晚对这位来自社民党的前总理此行做出了谨慎的积极评价。“一切能够有助于结束这场可怕战争的尝试，我们都是欢迎的”，他在德国电视二台（ZDF）的政治访谈节目中说。不过相关努力是否有效，还需拭目以待。他表示自己事先对于施罗德和普京的会面也是毫不知情。施罗德既不是受社民党委托，也不是受现任联邦政府委托前往莫斯科的。

乌克兰请求斡旋？大使否认政府出面

此前Politico的报道称，乌克兰方面请求施罗德出面调停。乌克兰驻德国大使梅尔尼克（Andrij Melnyk）一周前曾经提出，建议施罗德在乌克兰和俄罗斯之间帮助斡旋。不过这位大使自称并不知晓施罗德前往莫斯科的行程。他对德新社表示：“我很难想象是乌克兰政府出面向施罗德发出的请求。”

从2月24日普京对乌克兰发动战争以来，作为俄罗斯石油公司（Rosneft）监事会主席的施罗德面对德国国内包括来自本党党内的压力也没有辞去这一职务。此前社民党已经向施罗德发出了“最后通牒”，要求他辞去自己在俄罗斯国有企业的职务。

施罗德夫人Instagram分享的照片

根据德新社的消息，施罗德此次应该是经由伊斯坦布尔前往的莫斯科。他的夫人金素妍周四晚在社交平台Instagram上分享了一张照片。从图像上看她双手交握，像是在闭目祈祷，而背景里能看到窗外的莫斯科红场。

（德新社、北德意志电台）

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