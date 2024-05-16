“老朋友”再相会 普京抵北京会习近平

俄罗斯总统普京半年内二度访华，外界关注焦点依然围绕在中国会在俄乌议题扮演何种角色，包括能否不负马克龙所托，促成俄方在巴黎奥运期间对乌克兰停火。普京出访前则接受中国官媒专访，再度批评西方对俄国的制裁。

（德国之声中文网）俄罗斯总统普京週四（5月16日）抵达北京，中国国家主席习近平在北京人民大会堂东门外广场，亲自迎接普京开启此行首场会谈。

在为期2天的访华之旅中，普京除了会晤习近平和总理李强外，也将参加中俄建交75週年晚会，并造访与俄罗斯关系密切的哈尔滨市。

克里姆林宫的外交政策顾问乌沙科夫（Yuri Ushakov）指出，普京和习近平16日晚间将举行非正式的茶会，讨论议题包含乌克兰、亚洲、能源与贸易；俄国外长拉夫罗夫（Sergei Lavrov）、安全会议秘书绍伊古（Sergei Shoigu），以及俄国重要企业领袖，都将出席这场会议。

拉夫罗夫在普京出发前说，俄中期盼“促进更公平、民主的世界秩序”。不过，这两国领袖近年都各自修改了宪法，为自己终身掌权铺路；同时也都遭批，利用其国家的军事力量，恫吓区域内其他国家。

此行访华，是普京新一届任期首度出访海外，也是6个月内二度踏上中国土地；他上一次访华是去年10月。路透社分析，普京访问外国首站选择中国，是在向世界释放出信号，展现俄方心目中的优先级，以及普京个人与习近平的关系有多深。

普京寻求深化中俄经济关系 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

访华前夕，普京接受中国官媒新华社专访，普京称他与习近平每次会面不仅是“老朋友之间的交流”，还会对双边和国际议题“富有成效地交换意见”。

普京强调中俄在经济领域的合作是“自主选择”，并提及两国在国际重要议题“持相似或相同立场……都不接受西方将基于谎言、虚伪和凭空臆造规则的秩序强加于人的企图”。

2022年俄国侵略乌克兰之前，普京与习近平曾在北京宣示双方“无止境”的友谊；针对欧美对俄制裁，中国也跟俄罗斯口径一致，批评这是西方的“霸权霸道霸凌行径”。

欧美质疑中俄关系

俄乌战争2年多来，中俄贸易额屡屡创下新高；中国从俄方获取廉价的石油和天然气，却也面臨越来越大的西方压力。

中国一直主张在俄乌议题中保持中立，但欧美质疑中国协助俄国军工产业发展，持续出口工具机、微电子等非致命性的军民两用科技产品给俄国，让其得以继续生产武器。美国财长耶伦（Janet Yellen）4月初访华时曾透露，对于协助军民两用产品贸易的中资银行，美方不排除对其实施制裁。

值得注意的是，习近平在5月初到访法国期间，与法国总统马克龙会晤后曾表示：“中国愿同法国一道，以巴黎奥运会为契机，倡议运动会期间全球停火止战。”

盡管普京在专访期间称“就乌克兰问题进行对话持开放态度”，并且愿意谈判。但是否将在此次访中行后宣布在奥运期间停火，也成为各方关注焦点。

德国波恩大学政治学与国际关系学教授辜学武向DW表示，这次“习普会”，习近平会要求普京同意在巴黎奥运期间停火，而普京可能会因有求于中国而给习近平面子。“中俄联合公报如果不提到这一点，就是习近平失败了。如果提这一点，就是普京向习近平屈服了。”

奥地利国际关系学院博士后研究员戴昕昊（Thomas Eder）则较不乐观。他认为，中国不希望因这样的要求损害中俄关系，而俄方也只会在前线战事是乌克兰占优势之际，才可能同意奥运时停火。

（综合报道）

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